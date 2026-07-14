Σλοτ: Βασικός υποψήφιος για αντικαταστάτης του Κούμαν στην Ολλανδία
Εποχή Άρνε Σλοτ στην Εθνική Ολλανδίας; Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, η Ολλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει ως βασικό υποψήφιο για τη διαδοχή του Κούμαν τον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ.
Παρά την κατάκτηση της Premier League στην πρώτη του χρονιά με τους Reds, η δεύτερη σεζόν δεν κύλησε όπως θα ήθελε ο 47χρονος Ολλανδός κόουτς, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν από τον ιστορικό σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ.
Ωστόσο, πιθανότατα θα επιστρέψει και μάλιστα δυναμικά στους πάγκους, αφού σύμφωνα με την έγκυρη διεθνή πηγή, η γενέτειρά του τον έχει ως βασική επιλογή για το... τιμόνι του εθνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
Οι Οράνιε απέτυχαν σε άλλη μια μεγάλη διοργάνωση να κάνουν κάτι σπουδαίο, αφού αποκλείστηκαν από το Μαρόκο στη φάση των «32», στη ρώσικη ρουλέτα.
Ο Ρόναλντ Κούμαν αποφάσισε να παραιτηθεί και έτσι οι Τουλίπες ψάχνουν τον... αρχιτέκτονα της επόμενης μέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές είναι ήδη σε συζητήσεις και πιθανότατα το... τοπίο να ξεκαθαρίσει σύντομα.
Former Liverpool boss Arne Slot is a candidate to take over as Netherlands head coach, according to Sky Germany 🚨👔 pic.twitter.com/pV5yYWZkLz— Sky Sports Football (@SkyFootball) July 14, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.