Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, η Εθνική Ολλανδίας βλέπει στο πρόσωπο του Άρνε Σλοτ τον ιδανικό αντικαταστάτη του Ρόναλντ Κούμαν.

Εποχή Άρνε Σλοτ στην Εθνική Ολλανδίας; Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, η Ολλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει ως βασικό υποψήφιο για τη διαδοχή του Κούμαν τον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ.

Παρά την κατάκτηση της Premier League στην πρώτη του χρονιά με τους Reds, η δεύτερη σεζόν δεν κύλησε όπως θα ήθελε ο 47χρονος Ολλανδός κόουτς, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν από τον ιστορικό σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ.

Ωστόσο, πιθανότατα θα επιστρέψει και μάλιστα δυναμικά στους πάγκους, αφού σύμφωνα με την έγκυρη διεθνή πηγή, η γενέτειρά του τον έχει ως βασική επιλογή για το... τιμόνι του εθνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Οι Οράνιε απέτυχαν σε άλλη μια μεγάλη διοργάνωση να κάνουν κάτι σπουδαίο, αφού αποκλείστηκαν από το Μαρόκο στη φάση των «32», στη ρώσικη ρουλέτα.

Ο Ρόναλντ Κούμαν αποφάσισε να παραιτηθεί και έτσι οι Τουλίπες ψάχνουν τον... αρχιτέκτονα της επόμενης μέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές είναι ήδη σε συζητήσεις και πιθανότατα το... τοπίο να ξεκαθαρίσει σύντομα.