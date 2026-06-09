Η Ολλανδία λύγισε με πέναλτι στα... χασομέρια το ατίθασο Ουζμπεκιστάν (2-1), τη στιγμή που η Γαλλία επικράτησε 3-1 επί της Βόρειας Ιρλανδίας χάρη σε χατ τρικ του Ολίσε.

Από του χάρου τα δόντια γλίτωσε η Ολλανδία, η οποία παιδεύτηκε περισσότερο από το αναμενόμενο για να λυγίσει το Ουζμπεκιστάν στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας των δυο ομάδων πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ. Με ένα πέναλτι του Χάκπο στις καθυστερήσεις ωστόσο πήρε τη νίκη με 2-1 κι απέφυγε τις... εκπλήξεις. Ο επιθετικός της Λίβερπουλ είχε ανοίξει από νωρίς το σκορ για τους Οράνιε από το σημείο του πέναλτι στο 32΄, βάζοντας σε θέση οδηγού την ομάδα του.

Η αποβολή του Τιλ ωστόσο στο 87΄αποσυντόνισε την Ολλανδία, η οποία ισοφαρίστηκε στο 90΄+2΄από τον Σεργκέεφ. Πέντε λεπτά αργότερα ωστόσο, οι Οράνιε κέρδισαν νέο πέναλτι, με τον Χάκπο να ευστοχεί ξανά για το τελικό 2-1.

Λίγο αργότερα ο Ολίσε έστησε προσωπικό πάρτι κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία και μα χατ τρικ οδήγησε τη Γαλλία στη νίκη με 2-1. Σε μια εμφάνιση που πιθανότατα θα... λάτρεψε ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ο εξτρέμ της Μπάγερν πέτυχε το 1-0 στο 43΄για τους Τρικολόρ. Στο 49΄έπιασε οβίδα μέσα στην περιοχή για το 2-0, προτού οι φιλοξενούμενοι μειώσουν προσωρινά σε 2-1 στο 64΄. Δέκα λεπτά αργότερα ωστόσο ο Ολίσε χτύπησε ξανά και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν.