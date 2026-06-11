Εκτός από τις μαγικές στιγμές που μας έχει χαρίσει του Μουντιάλ, υπάρχουν και... αλησμόνητες εμφανίσεις που ξυπνούν μνήμες του παρελθόντος. Το Gazzetta σας παρουσιάζει μερικές από αυτές.

Λίγες μέρες πριν το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ποδοσφαιρικό τουρνουά του πλανήτη, το Gazzetta σας παρουσιάζει τις καλύτερες εμφανίσεις που έχουν περάσει από το Μουντιαλ.

Φέτος θα... ταξιδέψουμε από τις τηλεοράσεις μας στα γήπεδα Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ. Άπαντες περιμένουν το μεγάλο ποδοσφαιρικό «ραντεβού» του πλανήτη. Φυσικά το βλέμμα στρέφεται και στις εμφανίσεις με το εθνόσημο στο στήθος, όπου σε κάθε διοργάνωση ξυπνούν μνήμες από τα παλιά.

Ανέκαθεν οι εμφανίσεις είχανε ξεχωριστή θέση στη καρδιά κάθε ποδοσφαιρόφιλου.... κάποιες όμως αφήσανε ιστορία και είναι λογικό να της λησμονούμε.

Σας παρουσιάζουμε λοιπόν μια λίστα που θα σας ταξιδέψει και ίσως να σας κάνει να αναπολήσετε όλα όσα σας θυμίζουν αυτές οι εμφανίσεις!

Δυτική Γερμανία 1990

Για πολλούς αποτελεί την κορυφαία φανέλα που εμφανίστηκε ποτέ σε Μουντιάλ. Η Adidas δημιούργησε ένα σχέδιο που άντεξε στον χρόνο, με τις χαρακτηριστικές γεωμετρικές λεπτομέρειες στα χρώματα της γερμανικής σημαίας να ξεχωρίζουν πάνω στο λευκό φόντο. Η αξία της έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν η ομάδα του Φραντς Μπεκενμπάουερ κατέκτησε το τρόπαιο στα γήπεδα της Ιταλίας. Φανέλα που αξία της είναι πάντα διαχρονική.

A REMINDER:



Lothar Matthäus and Rudi Voller celebrate for West Germany at the 1990 World Cup.



A stunning jersey 🤩👕 pic.twitter.com/9uVGrP32bo — Football Remind ⚽️ (@FootballRemind) May 30, 2021

Μεξικό 1998

Λίγες φανέλες έχουν αποτυπώσει τόσο έντονα την ιστορία και τον πολιτισμό μιας χώρας. Η πράσινη εμφάνιση του Μεξικού στη Γαλλία ήταν εμπνευσμένη από το περίφημο Ημερολόγιο των Αζτέκων, με τα σχέδια να καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το μπροστινό μέρος της φανέλας. Μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο συλλεκτικά κομμάτια στην ιστορία των Μουντιάλ.



Αγγλία 1966

Η κόκκινη φανέλα της Αγγλίας έμεινε στην ιστορία γιατί συνδέθηκε με τη μεγαλύτερη στιγμή του ποδοσφαίρου της χώρας, που δεν είναι άλλη απο την κατάκτηση του Μουντιάλ στο Γουέμπλεϊ. Έγινε σύμβολο εκείνου του τελικού με τη Δυτική Γερμανία (4-1), το χατ-τρικ του Χαρστ και το πιο συζητημένο γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Καθώς στο 101' το σουτ του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και έπεσε πάνω στη γραμμή, πριν οι αμυντικοί της Δυτικής Γερμανίας προσπαθήσουν να απομακρύνουν τη μπάλα. Ο διαιτητής Γκότφριντ Ντινστ, έχοντας αμφιβολίες, συμβουλεύτηκε τον επόπτη Τόφικ Μπαχράμοφ, ο οποίος υπέδειξε ότι ήταν γκολ. Έτσι η Αγγλία προηγήθηκε 3-2, με τον Χαρστ να σκοράρει ξανά λίγο πριν το τέλος και να «κλειδώνει» το τελικό αποτέλεσμα

Αργεντινή 1986

Η φανέλα με την οποία ο Ντιέγκο Μαραντόνα έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ποδοσφαιρου δεν θα μπορούσε να λείπει από καμία σχετική λίστα. Οι κλασικές γαλάζιες και λευκές ρίγες της Le Coq Sportif συνδέθηκαν για πάντα με το «Χέρι του Θεού», το γκολ του αιώνα απέναντι στην Αγγλία και την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Αργεντινή, φανέλα... «χρυσάφι» που λέμε.

Há exatos 37 anos...🇦🇷



A Argentina vencia a Bélgica por 2 a 0 na semifinal da Copa de 1986, com atuação espetacular de Maradona, que marcou os gols da partida.



Nostálgico!pic.twitter.com/eJb5Il1WIh — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) June 25, 2023

Βραζιλία 1970

Η Βραζιλία του Πελέ ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική κάτι παραπάνω από μαγική, αλλά επίσης καθιέρωσε και μια τις πιο αναγνωρίσιμες εμφανίσεις στον κόσμο. Φυσικά και μια από τις πιο εμπορικές. Φανέλα που έγινε συνώνυμο της «Σελεσάο», η οποία κατέκτησε τότε το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της με την τρομερή vintage εμφάνιση.

1970. O Brasil foi a primeira seleção tricampeã do mundo.



Copa do Mundo. WorldCup pic.twitter.com/WE9NV58i5o June 6, 2026

Γαλλία 1982

Μία από τις πιο κομψές φανέλες που έχουν εμφανιστεί ποτέ σε Μουντιάλ. Το κλασικό μπλε της Γαλλίας, σε συνδυασμό με τις κόκκινες και λευκές λεπτομέρειες της Adidas, δημιούργησαν ένα σχέδιο που παραμένει αγαπημένο στους συλλέκτες !

Ολλανδία 1974

Το πορτοκαλί της Ολλανδίας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά των Οράνια. Η εμφάνιση που φόρεσε η ομάδα του Γιόχαν Κρόιφ συνδύαζε απλότητα και κομψότητα, όμως έμεινε στην ιστορία και για έναν ιδιαίτερο λόγο. Ο Κρόιφ, έχοντας προσωπικό συμβόλαιο με την Puma, αγωνίστηκε με δύο ρίγες στα μανίκια αντί για τις τρεις της Adidas, δημιουργώντας μία από τις πιο γνωστές ιστορίες γύρω από ποδοσφαιρική φανέλα.

ΗΠΑ 1994

Αρχικά δίχασε, στη συνέχεια λατρεύτηκε. Η περίφημη «denim» φανέλα των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει μία από τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις που έχουν φορεθεί ποτέ σε Μουντιάλ. Με σχέδιο εμπνευσμένο από το τζιν ύφασμα και τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, κατάφερε να αποκτήσει καλτ χαρακτήρα και να γίνει διαχρονική.