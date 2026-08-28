Βοσνία - Ιταλία 78-76: Νίκη σε ματς «θρίλερ»
Σε ένα τρομερό παιχνίδι στη Βοσνία, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κερδίσουν την Ιταλία των πέντε νικών με 78-76. Τρίτη νίκη για τους Βόσνιους στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, οι οποίοι μπαίνουν ξανά στην εξίσωση για πρόκριση.
Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, ήταν ο Γιουσούφ Νούρκιτς, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23 λεπτά.
Η Βοσνία είχε πάρει πρώτη το προβάδισμα με τρίποντο, με τους Ιταλούς να περνάνε μπροστά για πρώτη φορά στο σκορ στο 08:26 (6-3). Οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα με 17-12 στο 01:12, ωστόσο με ένα σερί 6-0, η Βοσνία είχε το προβάδισμα με 18-17 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Με επιμέρους σκορ 10-2 στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι είχαν κάνει το 28-19, ενώ στο 02:44 μετά από δύο δίποντα, είχαν βρει διψήφια διαφορά (32-22). Η Ιταλία είχε μειώσει, με τους Βόσνιους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 34-27.
Η Ιταλία προσπαθούσε να πλησιάσει στο σκορ και στο 04:07 είχε μειώσει στο καλάθι (43-41). Η Βοσνία με πέντε διαδοχικούς πόντους είχε κάνει το 48-41, ενώ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου είχε το προβάδισμα με 58-54. Στις αρχές της τέταρτης περιόδου, οι Ιταλοί είχαν μειώσει στους τρεις (60-57), όμως με τέσσερις βολές, είχε γίνει το 64-57. Η Ιταλία είχε βγάλει αντίδραση και είχε περάσει μπροστά με 73-72 στο 01:53, ωστόσο η Βοσνία υπερασπίστηκε την έδρα της και επικράτησε 78-76.
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 34-27, 58-54, 78-76
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