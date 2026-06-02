Το Πρέρι Βίλατζ στο Κάνσας θα αποτελέσει τη βάση της εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ, με τη ζωή των κατοίκων του να αλλάζει ελέω... Τριών Λιονταριών!

Ψάχνοντας την πρώτη της μεγάλη επιτυχία μετά από 60 ολόκληρα χρόνια, η εθνική ομάδα της Αγγλίας βρίσκεται ήδη σε αμερικανικό έδαφος, με την προετοιμασία της για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο να λαμβάνει χώρα στη Φλόριντα. Στις 13 Ιουνίου ωστόσο, η ομάδα του Τόμας Τούχελ θα... στρατοπεδεύσει στο Πρέρι Βίλατζ, μία μικρή πόλη περίπου 22.000 κατοίκων στο Κάνσας, όπου βρίσκεται το The Inn at Meadowbrook, το ξενοδοχείο που επέλεξε ο Γερμανός για να φιλοξενηθεί η αποστολή.

Και με τα Τρία Λιοντάρια να αποτελούν μία από τις πιο εμπορικές ομάδες, οι τοπικές Αρχές έχουν φροντίσει να μετατρέψουν σε φρούριο την περιοχή, με την εναέρια κυκλοφορία πάνω από το σημείο να απαγορεύεται και οπλισμένους αστυνομικούς και φύλακες να ακροβολίζονται στο ξενοδοχείο προκειμένου να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα ενοχλήσει τους Βρετανούς.

EXCLUSIVE: Sniper screens and drone guns brought in to protect England stars at World Cup https://t.co/bm4AXc0UD1 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 1, 2026

Το πούλμαν της Αγγλίας θα πηγαινοέρχεται με ισχυρή αστυνομική συνοδεία για προπονήσεις και αγώνες, με ειδικές κάρτες διέλευσης να δίνονται σε συγγενείς και φίλους των διεθνών προκειμένου να μπορούν να επισκέπτονται τη βάση της ομάδας του Τούχελ. Παράλληλα, η καθημερινότητα του μικρού Πρέρι Βίλατζ θα αλλάξει για λίγο καιρό, με τοπικά εστιατόρια και καφετέριες να ανακοινώνουν πως δεν θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ενώ θα υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία όταν θα βγαίνουν από το ξενοδοχείο οι Άγγλοι διεθνείς.

«Προετοιμαζόμαστε καιρό τώρα, αστυνομικοί από τις γύρω περιοχές ενισχύουν τις ομάδες μας, οπότε το να πας από το Πρέρι Βίλατζ στο Κάνσας δεν θα αποτελέσει πρόβλημα», ανέφερε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, που ξεκαθάρισε πως «δεν θα κλείσουμε μεγάλους δρόμους αλλά θα υπάρξουν απαγορεύσεις πάρκινγκ, ενώ το πεζοδρόμιο στα βόρεια του ξενοδοχείου θα κλείσει».