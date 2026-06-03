Η πασίγνωστη πλατφόρμα του Football Meets Data δίνει το πιθανότερο ζευγάρι για τον τελικό του Μουντιάλ, μια εβδομάδα πριν τη σέντρα.

Σχεδόν μια εβδομάδα έμεινε για την πρώτη σέντρα στο φετινό Μουντιάλ, αφού την επόμενη Πέμπτη, 11 Ιουνίου στις 22:00, Μεξικό και Νότια Αφρική θα δώσουν το εναρκτήριο ματς στο τουρνουά της Βόρειας Αμερικής.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, 48 χώρες θα δώσουν τη δική τους μάχη για τον τίτλο του Παγκόσμιου πρωταθλητή, με τη διοργάνωση να ολοκληρώνεται την 19η Ιουλίου στις ΗΠΑ και το MetLife Stadium στο Νιού Τζέρσι.

Φυσικά, οι προβλέψεις για την ομάδα που θα διαδεχθεί (;) την Αργεντινή δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα και, στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data παρουσιάζει τα πιθανότερα ζευγάρια του μεγάλου τελικού.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων, η μάχη ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή είναι «φαβορί», αφού συγκεντρώνει 3.7% των πιθανοτήτων. Φυσικά, οι συνδυασμοί και οι πιθανότητες είναι πολλοί, αφού υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που υπολογίζονται.

Δεύτερο πιο πιθανό ζευγάρι είναι το Αγγλία - Αργεντινή (3.1%), ενώ μια ενδεχόμενη μάχη της πρωταθλήτριας κόσμου με τη Βραζιλία δίνεται στο 1.1%.