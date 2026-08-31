Ελλάδα και Ισπανία θα αναμετρηθούν για ακόμη μία φορά, με την πιο πρόσφατη συνάντησή τους να είναι το Eurobasket του 2025. Πόσο έχουν αλλάξει οι δύο ομάδες σε σχέση με πέρυσι;

Ήταν 4 Σεπτεμβρίου του 2025 όταν Ισπανία και Ελλάδα αναμετρήθηκαν τελευταία φορά, στο Eurobasket του 2025.

Η Εθνικής μας είχε επικρατήσει με 90-86 και είχε αφήσει εκτός συνέχειας τουρνουά του Ισπανούς, παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, ως πρώτη του ομίλου.

Ωστόσο τα πράγματα σε σχέση με πέρυσι έχουν αλλάξει για αμφότερες τις ομάδες, καθώς το ρόστερ που θα παρουσιάσουν στην αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, διαφέρει αρκετά.

Για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η πιο μεγάλη απουσία σε σύγκριση με την τελευταία νίκη επί τους Ισπανούς, είναι αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Επίσης, από την 12άδα του 2025, λείπουν οι: Κώστας Σλούκας, Δημήτρης Κατσίβελης και Αλέξναδρος Σαμοντούροφ.

Οι σημερινοί παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι για την πιο κρίσιμη «μάχη» μέχρι την επόμενη είναι οι Νικ Καλάθης, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Όμηρος Νετζήπογλου, Θανάσης Μπαζίνας και Ντίνος Μήτογλου.

Εκτός από την Ελλάδα και η Ισπανία έχει διαφοροποιήσει το ρόστερ της σε σχέση με πέρυσι το καλοκαίρι. Αρχικά έχει αλλάξει προπονητή, με τον Τσους Ματέο να διαδέχεται τον Σέρτζιο Σκαριόλο, ενώ από τους παίκτες, οι Αλντάμα, Γιούστα, Λόπεθ-Αροστέγκι, Πουέρτο και Σίμα δεν θα είναι στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού.

Αναλυτικά το ρόστερ της Ισπανίας για σήμερα (31/08):

Άλβαρο Καρντένας

Μπάμπα Μίλερ

Σέρχιο Ντε Λαρέα

Χάιμε Πραντίγια

Μάριο Σεντ-Σουπερί

Νταρίο Μπριθουέλα

Αλμπέρτο Ντίαθ

Ούγκο Γκονζάλεθ

Γουίλι Ερνανγκόμεθ

Αντάι Μάρα

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Ζοέλ Πάρα



Θυμίζουμε το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 (LIVE από το Gazzetta) με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.