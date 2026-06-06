Πλήγμα για την Αργεντινή η οποία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Λεονάρντο Μπαλέρντι στο Μουντιάλ 2026, που πλησιάζει.

Χάνει το Μουντιάλ ο Μπαλέρντι της Αργεντινής! Όπως ενημέρωσε και επίσημα η Ασημένια το Σάββατο (06/06), ο 27χρονος υψηλόσωμος αμυντικός της Μαρσέιγ υπέστη μυϊκό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προπόνησης, που θα του στερήσει τη συμμετοχή από τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος.

Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι, που θα επιδιώξει το back to back στο «last dance» του Pulga, βρίσκεται στον 10ο όμιλο και θα τεθεί αντιμέτωπη με τις Αλγερία, Ιορδανία και Αυστρία.

Ο εκλέκτορας των Αργεντινών, Λιονέλ Σκαλόνι, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον αντικαταστάτη του. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο ύψους 1.88 αθλητής των Μασσαλών μέτρησε 36 συμμετοχές, ένα γκολ και μια ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα του γαλλικού συλλόγου. Έχει αγωνιστεί επίσης σε Μπόκα Τζούνιορς και Ντόρτμουντ.

Με την Αλμπισελέστε μετρά 11 συμμετοχές.