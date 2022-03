Ο κεντρικός αμυντικός της Μαρσέιγ, Λεονάρντο Μπαλέρντι, έκανε επέμβαση στον ώμο του και θα χάσει τα δυο ματς με τον ΠΑΟΚ για το Conference League.

Εκτός πλάνων του Χόρχε Σαμπάολι μέχρι το τέλος της σεζόν θα παραμείνει ο ο Αργεντινός κεντρικός αμυντικός, Λεονάρντο Μπαλένρντι. Ο 23χρονος στόπερ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου την Τετάρτη (23/3), προκειμένου να γίνει αποκατάσταση ενός προβλήματος που τον ταλαιπωρούσε στον αριστερό ώμο.

Ο διεθνής αμυντικός πριν από περίπου επτά μήνες είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου και εκ τότε αντιμετώπιζε προβλήματα. Ο Μπαλέρντι ήταν να κάνει την επέμβαση με το τέλος της σεζόν, όμως ο πόνος οδήγησε στην επίσπευσή της. Σύμφωνα με τη La Provence ο Αργεντινός χρειάζεται τρεις με τέσσερις μήνες ανάρρωσης μέχρι να είναι σε θέση να αγωνιστεί και συνεπώς χάνει το υπόλοιπο της σεζόν συμπεριλαμβανομένων των δυο αναμετρήσεων με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Conference League.

«Ναι, γιατρέ; Μπορώ να φύγω από το νοσοκομείο; Ο δρόμος της ανάρρωσης ξεκίνησε», ήταν το μήνυμα του πρώην στόπερ της Ντόρτμουντ μετά την επέμβαση του. Ο κεντρικός αμυντικός των Γάλλων στην πρώτη του σεζόν στο κλαμπ της Μασσαλίας αγωνίστηκε 24 φορές με συνολικά χρόνο συμμετοχής 1.271 λεπτά.

Yes Doc? I can get out of hospital yeah?

Saaafe. Road to recovery begins 🦾🔜 pic.twitter.com/tUkmzlvhui