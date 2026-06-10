Το Μουντιάλ 2026 αρχίζει και ένα ταξίδι στις ΗΠΑ για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου αποτελεί μια εμπειρία ζωής.

Η... άμμος στην κλεψύδρα για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 αδειάζει και ένα ταξίδι στις ΗΠΑ για το σπουδαιότερο γεγονός της «στρογγυλής θεάς» πραγματικά αξίζει τον κόπο.

Η μετάβαση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αποτελεί εμπειρία ζωής ούτως ή άλλως. Πόσο μάλλον για έναν ποδοσφαιρόφιλο που θέλει να βιώσει από κοντά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά στις 11 Ιουνίου και τελειώνει στις 19 Ιουλίου. Πόσο όμως θα στοίχιζε ένα ταξίδι στις ΗΠΑ;

Οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα για το διάστημα της διαμονής. Κατά μ.ό το συνολικό κόστος θα ήταν 2.500-5.000 ευρώ για ένα ταξίδι 7-8 ημερών. Αυτά συνυπολογίζοντας τα αεροπορικά εισιτήρια (600-1.200 ευρώ), τα εισιτήρια των αγώνων (300-1.000 ευρώ), τη διαμονή (200-600 ευρώ) ανά διανυκτέρευση και τα καθημερινά έξοδα όπως η διατροφή και τα συναφή (100-150 ευρώ ανά μέρα). Τέλος η ταξιδιωτική ασφάλιση και η ταξιδιωτική άδεια (όπου απαιτείται) κοστίζουν από 40-130 ευρώ.

Προφανώς αντιλαμβάνεται κανείς πως τα κόστη είναι και λίγο σχετικά και έχουν να κάνουν και με τις προσωπικές επιλογές του καθενός (πόλη και μέρες διαμονής, κατάλυμα, πακέτο ταξιδιού κ.ά).

Στην περίπτωση που κάποιος/α ταξιδέψει για τα νοκ-άουτ, τους ημιτελικούς και τον τελικό, τότε οι τιμές αυξάνονται ραγδαία και μπορούν να ξεκινήσουν από τις 5.000 και να προσεγγίσουν ακόμα και τις 15.000 ευρώ, καθώς όλα τα παραπάνω βασικά έξοδα εκτινάσσονται λόγω της ζήτησης των εισιτηρίων και της κρισιμότητας των αγώνων στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.