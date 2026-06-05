Το «last dance» του Λιονέλ Μέσι σε Μουντιάλ θα συνοδευτεί με «last tango». Έτσι ονομάζονται τα συλλεκτικά παπούτσια που θα φορέσει ο Αργεντινός στην επικείμενη διοργάνωση.

Εντυπωσιάζουν τα συλλεκτικά παπούτσια του Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ 2026! Ο Pulga μετρά αντίστροφα για την τελευταία του... παράσταση σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με μοναδικό στόχο το back to back με την Αργεντινή.

Οι θριαμβευτές του 2022 θέλουν να διατηρήσουν τα σκήπτρα και το «κύκνειο άσμα» του ηγέτη τους στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος, τους δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο. Υπενθυμίζουμε πως ο 38χρονος -πλέον- σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι ετοιμάζεται για το έκτο Μουντιάλ της τεράστιας καριέρας του.

Ο Λίο πέρα από την κατάκτηση του 2022 είχε βρεθεί και στον τελικό του 2014, όταν ηττήθηκε από τη Γερμανία. Φέτος η Αλμπισελέστε θα αγωνιστεί στον 10ο όμιλο με αντιπάλους τις Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία.

Ο πρώην αστέρας των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν θα αγωνιστεί με συλλεκτικά παπούτσια στα γήπεδα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, τα οποία ονομάζονται «Last Tango».