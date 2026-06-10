Όλες οι αλλαγές και οι καινοτομίες που έχουν σχεδιάσει οι οικοδεσπότες για να κάνουν την εμπειρία των φιλάθλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου πιο ελκυστική κι ευχάριστη.

Η Αμερική ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στοχεύοντας στο να κάνει τη φετινή διοργάνωση το μεγαλύτερο, πιο πρωτοποριακό και πιο κερδοφόρο φυσικά αθλητικό γεγονός στην ιστορία της.

Μέσα από τα επίσημα στοιχεία της FIFA και τις ανακοινώσεις των αμερικανικών Αρχών, ιδιαίτερα οι ΗΠΑ φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια έχουν αναβαθμίσει ριζικά τις αθλητικές υποδομές τους κι έχουν ξοδέψει χρόνο και... χρήμα για να κάνουν την εμπειρία τόσο των φιλάθλων όσο και των παικτών πολύ ξεχωριστή αυτό το καλοκαίρι.

Πάμε να δούμε, λοιπόν, πώς θα υποδεχθεί το Μουντιάλ η Αμερική.

Ριζικές «μεταμορφώσεις» στα αμερικανικά στάδια

Το πρώτο μεγάλο στοίχημα των διοργανωτών αφορά τις αλλαγές των υποδομών. Στην Αμερική τα περισσότερα γήπεδα κατασκευάστηκαν αποκλειτικά για το NFL, επομένως έχουν υποστεί εκτεταμένες μετατροπές για να συμβαδίζουν με τα αυστηρά κριτήρια της FIFA.

Εμβληματικά γήπεδα, όπως το «MetLife Stadium» στη Νέα Υόρκη και το «SoFi Stadium» στο Λος Άντζελες, αντικατέστησαν τον παραδοσιακό συνθετικό χλοοτάπητά τους με ειδικά συστήματα φυσικού γρασιδιού τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία διαθέτουν αυτόνομα δίκτυα αποστράγγισης, αλλά και τεχνητό φωτισμό. Επιπλέον, οι χαμηλότερες κερκίδες που βρίσκονται στις γωνίες των γηπέδων έχουν αφαιρεθεί προσωρινά, ώστε να διευρυνθεί το πλάτος των αγωνιστικών χώρων κατά τουλάχιστον 20 μέτρα για τους αγώνες ποδοσφαίρου.

2️⃣ : MetLife Stadium 🏟️

📍 : East Rutherford, New Jersey 🇺🇸

👥 : ~82 500 places



Stade de la région New York, il accueillera la grande finale de la Coupe du Monde. pic.twitter.com/6qkqamPNeb — Jah (@Jaah221) June 4, 2026

Απλούστευση στη διαδικασία έκδοσης βίζα

Όσον αφροά το κομμάτι της φιλοξενίας και της μετακίνησης των εκατοντάδων χιλιάδων φιλάθλων που θα φτάσουν στα αμερικάνικα γήπεδα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει συγκροτήσει μια ειδική ομάδα εργασίας μέσα στον Λευκό Οίκο. Για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ξένων ταξιδιωτών, το State Department έχει προγραμματίσει χιλιάδες ραντεβού για την έκδοση ταξιδιωτικής βίζας.

Παράλληλα, υπάρχει πλέον και το καινοτόμο σύστημα «FIFA PASS» με το οποίο οι κάτοχοι εισιτηρίων για το τουρνουά αποκτούν άμεση προτεραιότητα, παρακάμπτοντας τη σειρά αναμονής.

Attention Ghanaian FIFA World Cup 2026™ ticket holders — the U.S. Embassy has more than 400 FIFA PASS visa interview appointment dates available through June 23rd (England vs Ghana in Boston), for FIFA ticket holders using FIFA PASS. FIFA PASS provides prioritized access to U.S.… pic.twitter.com/6zlQ4eCjYA — U.S. Embassy Accra (@USEmbassyGhana) June 4, 2026

Φαντασμαγορικές τελετές έναρξης με διεθνούς φήμης stars

Η υποδοχή των διοργανωτών θα κορυφωθεί με διαφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και με λαμπερούς καλεσμένους . Στις 12 Ιουνίου 2026, το Λος Άντζελες θα φιλοξενήσει τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης στο «SoFi Stadium», η οποία θα αποτελέσει ένα μουσικό υπερθέαμα, σύμφωνα με τον ίδιο τον Ινφαντίνο.

Η FIFA ανακοίνωσε ότι επικεφαλής του καλλιτεχνικού προγράμματος θα είναι η Katy Perry, ενώ μαζί της στη σκηνή θα βρεθούν κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, όπως ο Future, η Βραζιλιάνα ποπ σταρ Anitta, η LISA των Blackpink, ο Νιγηριανός Rema και η Tyla.

🚨🚨| Artists set to perform at the FIFA World Cup opening ceremony:



🇺🇸 United States:⁰

→ Katy Perry⁰→ Future

→ LISA⁰→ Sanjoy⁰→ Marilina



🇨🇦 Canada:⁰

→ Michael Bublé⁰→ Alanis Morissette⁰→ Alessia Cara



🇲🇽 Mexico:⁰

→ Maná⁰→ Alejandro Fernández⁰→ Belinda⁰→… pic.twitter.com/vdvGT8ts5i May 9, 2026

Πρωτοποριακά Fan Zones

Στις υπόλοιπες πόλεις, θα στηθούν Fan Festivals τα οποία δεν θα έχουν καμία σχέση με τα... παραδοσιακά Watch Parties. Για παράδειγμα, το Σιάτλ σχεδιάζει τη λειτουργία πλωτών γηπέδων ποδοσφαίρου στην προκυμαία της πόλης, όπου οι φίλαθλοι θα μπορούν να παίξουν οι ίδιοι ποδόσφαιρο ή να παρακολουθήσουν αγώνες με θέα τον ωκεανό.

Στο Κάνσας Σίτι, το Fan Zone θα ενσωματωθεί γύρω από ιστορικά μνημεία της πόλης και από υπαίθριες εκθέσεις. Παράλληλα, στο Μαϊάμι και το Σαν Φρανσίσκο, οι χώροι αυτοί θα περιλαμβάνουν τεράστιες οθόνες υψηλής ευκρίνειας 360 μοιρών, διαδραστικά παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας, όπου οι φίλαθλοι θα δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στα πέναλτι, ενώ έχουν προγραμμτιστει και ζωντανές εμφανίσεις από τοπικούς και διεθνούς φήμης DJs.

Τέλος, οι τοπικές επιχειρήσεις στην Αμερική αποφασίσει να επεκτείνουν τα ωράρια λειτουργίας τους προκειμένου να μπορέσουν να εξυπήρετήσουν όλους όσους θα ταξιδέψουν στις ΗΠΑ.