H FIFA άλλαξε το σκηνικό και τον τρόπο με τον οποίο θα παρατάσσονται οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, πριν από την έναρξη των αγώνων του Μουντιάλ.

Μια μεγάλη αλλαγή στην τελετή έναρξης του κάθε παιχνιδιού στο Μουντιάλ ανακοίνωσε η FIFA, που θέλει να κάνει λίγο διαφορετική την εμπειρία τόσο των φιλάθλων όσο και των παικτών στο φετινό τουρνουά.

Σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο, όλοι οι ποδοσφαιριστές της αποστολής συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο μέσα από μια ειδική αψίδα, συνοδευόμενοι από παιδιά-μασκότ ως είθισται.

Στη συνέχεια, θα παρατάσσονται γύρω από τον κεντρικό κύκλο του γηπέδου, μαζί με τους διαιτητές για την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των ομάδων. Στο γήπεδο θα υπάρχουν επίσης γιγαντιαίες σημαίες των χωρών.

FIFA has announced a new pre-game ceremony for the World Cup that will see all the players included in a matchday squad line up around the centre circle before the national anthems are played.



The ceremony will also include extra-large country flag banners and the players will… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 4, 2026

Μετά τους ύμνους, θα ακολουθούν τα παραδοσιακά τελετουργικά, όπως οι χειραψίες ανάμεσα στους παίκτες, οι φωτογραφίες των βασικών ενδεκάδων και η στρίψιμο του νομίσματος από τους δύο αρχηγούς. Μάλιστα, όσο θα προχωρά η διοργάνωση, η FIFA σκοπεύει να εμπλουτίσει το όλο σκηνικό με καπνούς και πυροτεχνήματα γύρω από τις γιγαντιαιες σημαίες.

Ο Ινφαντίνο μάλιστα εξήγησε τους λόγους που οι διοργανωτές προχώρησαν σε αυτές τις αλλαγές, λέγοντας πως «αυτές οι τελετές θα συνδυάσουν τη μουσική, τον πολιτισμό και το ποδόσφαιρο με τρόπο που θα αντικατοπτρίζει τόσο την ιδιαιτερότητα του κάθε έθνους όσο και την ενότητα που χαρακτηρίζει αυτό το τουρνουά».