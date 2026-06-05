Μουντιάλ 2026: Αυτός είναι ο πιο αμφίρροπος όμιλος
Με 48 ομάδες πλέον χωρισμένες σε δώδεκα ομίλους των τεσσάρων, το Παγκόσμιο Κύπελλο περιλαμβάνει ακόμη πιο λεπτές ισορροπίες στην πρώτη φάση, με αρκετά γκρουπ να είναι εξαιρετικά αμφίρροπα.
Σύμφωνα με το Football Meets Data μάλιστα, το πιο αμφίρροπο είναι το τέταρτο, το οποίο απαρτίζουν οι ΗΠΑ, Τουρκία, Παραγουάη και Αυστραλία. Ο αλγόριθμος προβλέπει πως οι Αμερικανοί έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να τερματίσουν πρώτοι, 37,8% έναντι 35% των Τούρκων, με την πρόβλεψη να κάνει λόγο για... 5,1 βαθμούς, τους λιγότερους σε σχέση με τους άλλους ομίλους.
Η δε Αυστραλία παρουσιάζεται ως το φαβορί για να τερματίσει τελευταία, με την Παραγουάη να είναι η επικρατέστερη για την τρίτη θέση. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και στο χορτάρι η προσδοκία για... θρίλερ ή αν θα καταφέρει κάποια εκ των τεσσάρων ομάδων να ξεχωρίσει.
🤏 This is the tightest group of them all.— Football Meets Data (@fmeetsdata) June 5, 2026
📉 Lowest average xPts for group winner, 📈 highest average for 4th-placed team!
🇺🇸🇹🇷🇵🇾🇦🇺 All four teams with >45% to qualify for R32!
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