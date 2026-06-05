Ο Λέναρτ Καρλ τραυματίστηκε και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν εξετάζει το ενδεχόμενο να τον αντικαταστήσει στην αποστολή της Γερμανίας.

Στα 18 του χρόνια, ο Λέναρτ Καρλ αδημονούσε για την πρώτη του παρουσία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, εντούτοις ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου στάθηκε άτυχος και ενδέχεται μέχρι και να μείνει εκτός θεσμού!

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν παρέθεσε συνέντευξη Τύπου ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με τις ΗΠΑ και αποκάλυψε πως ο Καρλ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί να είναι ανοιχτό.

«Ο Λέναρτ χτύπησε σήμερα, δεν δείχνει καλό. Είναι στον δρόμο για το νοσοκομείο όπου θα του κάνουν ακτινογραφίες. Θα πρέπει να περιμένουμε τη διάγνωση και να δούμε αν θα μπορέσει να παίξει στο Μουντιάλ ή αν θα χρειαστεί να τον αντικαταστήσουμε», ανέφερε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας.