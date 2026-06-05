Γερμανία: Απρόοπτο με Καρλ, πιθανό να τον αλλάξει ο Νάγκελσμαν
Στα 18 του χρόνια, ο Λέναρτ Καρλ αδημονούσε για την πρώτη του παρουσία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, εντούτοις ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου στάθηκε άτυχος και ενδέχεται μέχρι και να μείνει εκτός θεσμού!
Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν παρέθεσε συνέντευξη Τύπου ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με τις ΗΠΑ και αποκάλυψε πως ο Καρλ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί να είναι ανοιχτό.
«Ο Λέναρτ χτύπησε σήμερα, δεν δείχνει καλό. Είναι στον δρόμο για το νοσοκομείο όπου θα του κάνουν ακτινογραφίες. Θα πρέπει να περιμένουμε τη διάγνωση και να δούμε αν θα μπορέσει να παίξει στο Μουντιάλ ή αν θα χρειαστεί να τον αντικαταστήσουμε», ανέφερε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας.
🚨 Schock bei der Nationalmannschaft! 🚨— Sky Sport (@SkySportDE) June 5, 2026
Lennart #Karl hat sich im Abschlusstraining verletzt. Die Sorgen sind groß: Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte unmittelbar danach, dass es „nicht gut aussieht“. 😟
Ein WM-Aus kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.… pic.twitter.com/P6AqlfZQRy
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