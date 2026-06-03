Εκπαιδευτικοί στην Πόλη του Μεξικού γκρέμισαν και πυρπόλησαν γιγαντιαία ομοιώματα ποδοσφαιριστών, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους λίγες ημέρες πριν από το Μουντιάλ.

Σε μία συμβολική αλλά και ηχηρή κίνηση διαμαρτυρίας, εκπαιδευτικοί που πρόσκεινται στη συνδικαλιστική οργάνωση CNTE γκρέμισαν γιγαντιαία γλυπτά ποδοσφαιριστών στην Πόλη του Μεξικού, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο συνδιοργανώνει η χώρα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Τα αγάλματα, ύψους περίπου πέντε μέτρων, είχαν τοποθετηθεί στη λεωφόρο Paseo de la Reforma ως μέρος καλλιτεχνικής εγκατάστασης αφιερωμένης στη διοργάνωση. Οι διαδηλωτές χρησιμοποίησαν σχοινιά για να τα ρίξουν, τα κάλυψαν με συνθήματα υπέρ του συνδικάτου και στη συνέχεια αφαίρεσαν τις εμφανίσεις τους, βάζοντας φωτιά σε ορισμένα από αυτά.

Σύμφωνα με αναφορές, καταστράφηκαν γλυπτά που αναπαριστούσαν ποδοσφαιριστές από το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ ανέπαφο παρέμεινε εκείνο που φορούσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επενέβησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Η CNTE, η πιο μαχητική πτέρυγα του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού στη χώρα, διεκδικεί αύξηση μισθών κατά 100% και αντιδρά στις μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος. Παράλληλα, απορρίπτει τη συμφωνία για αύξηση 9% της κυβέρνησης με την επίσημη ηγεσία του κλάδου.

Οι κινητοποιήσεις εντείνονται όσο πλησιάζει η πρεμιέρα του Μουντιάλ, στις 11 Ιουνίου, όταν το Μεξικό θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική στον εναρκτήριο αγώνα. Συνδικάτα και άλλες κοινωνικές ομάδες έχουν προαναγγείλει νέες διαδηλώσεις, ενώ οικογένειες θυμάτων της βίας των καρτέλ αναμένεται επίσης να πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

| Mexican riot police have fired tear gas at thousands of striking teachers in Mexico City.



The unrest exploded just 10 days before the capital hosts the opening match of the FIFA World Cup 2026.



Authorities erected heavy metal barricades to protect World Cup promotional… pic.twitter.com/dYftZoYqxy June 2, 2026

Τη Δευτέρα, οι αρχές διέλυσαν πορεία της CNTE, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης. Η περιοχή, όπου θα φιλοξενηθεί το επίσημο Fan Fest του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παραμένει υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Ο εκπαιδευτικός Χουάν Πάμπλο ντε λα Κρουζ, που συμμετείχε στις κινητοποιήσεις, υπερασπίστηκε τις ενέργειες των διαδηλωτών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραβιάζει θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, χαρακτήρισε τις διαμαρτυρίες ειρηνικές και κάλεσε σε επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα επεισόδια αναδεικνύουν το τεταμένο κοινωνικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα ενόψει μιας από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις παγκοσμίως, με τις αρχές να επιδιώκουν την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά και τα συνδικάτα να πιέζουν για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.