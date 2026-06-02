Μουντιάλ 2026: Έφυγε τη νύχτα του γάμου για να πάει στην εθνική ομάδα
Όταν ο Μπρέντεν Αάρονσον ζήτησε σε γάμο την αγαπημένη του, Μιλάνα, το καλοκαίρι του 2024, το ζευγάρι αποφάσισε πως η 30ή Μαΐου 2026 ήταν μία καλή ημερομηνία, καθώς ακόμα και αν ο μεσοεπιθετικός της Λιντς έμπαινε στην αποστολή των ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα προλάβαινε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία που θα ξεκινούσε την 1η Ιουνίου.
Εντούτοις, η απόφαση των Αμερικανών να ξεκινήσει μία εβδομάδα νωρίτερα τον περασμένο Δεκέμβριο, χάλασε τα σχέδια του 25χρονου ποδοσφαιριστή, που ξαφνικά θα έπρεπε να βρίσκεται με τους συμπαίκτες του εάν συμπεριλαμβανόταν στα πλάνα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο - όπως και έγινε!
Εντέλει, ο Αάρονσον και η σύζυγός του πλέον κατάφεραν, έστω και με άγχος, να τα κανονίσουν όλα... Ο ποδοσφαιριστής είχε ενημερώσει τον Ποτσετίνο από τον Μάρτιο για το πρόβλημα που υπήρχε, με τον Αργεντινό να του εξηγεί πως δεν χρειάζεται να αλλάξει ημερομηνία και πως θα του έδινε άδεια για να ταξιδέψει από την Ατλάντα στο Νιου Τζέρσι και μετά πάλι πίσω!
Έτσι, ο διεθνής ποδοσφαιριστής κατάφερε να βρεθεί στον γάμο του, αν και άργησε μιάμιση ώρα στο δείπνο πρόβας, ενώ αναγκάστηκε να περάσει την πρώτη του νύχτα ως παντρεμένος στον δρόμο, καθώς στις δυόμιση τα ξημερώματα έπρεπε να φύγει για να προλάβει να ενσωματωθεί ξανά στην αποστολή της USMNT ενόψει του φιλικού αγώνα με τη Σενεγάλη. Στον οποίον, εντέλει, δεν αγωνίστηκε λεπτό...
#USMNT's Brenden Aaronson was 90 mins late to his own rehearsal dinner. He left on his wedding night at 2:30 am.— Paul Tenorio (@PaulTenorio) June 2, 2026
How the World Cup wedding came to be. And yes, he offered to move the date once he learned camp started earlier than expected.
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