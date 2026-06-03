Μουντιάλ και κακοκαιρία: Το πρωτόκολλο που μπορεί να «παγώσει» αγώνες για ώρες

Οι αγώνες του Μουντιάλ ενδέχεται να διακόπτονται για ώρες λόγω καταιγίδων, καθώς η FIFA δεν προβλέπει σαφές όριο οριστικής διακοπής στα πρωτόκολλα της.

Το Μουντιάλ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με ένα απρόβλεπτο πρόβλημα πριν η μπάλα στηθεί στη μπάλα. Οι αυστηροί κανονισμοί για τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με την απουσία συγκεκριμένου χρονικού ορίου διακοπής από τη FIFA, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πολύωρων καθυστερήσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων.



Σύμφωνα με το πρωτόκολλο καταιγίδων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας αγώνας που διεξάγεται σε στάδιο διακόπτεται άμεσα εφόσον εντοπιστεί κεραυνική δραστηριότητα ή ηλεκτρική εκκένωση σε ακτίνα οκτώ μιλίων από το γήπεδο. Οι ποδοσφαιριστές αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο και οδηγούνται στα αποδυτήρια, ενώ οι θεατές κατευθύνονται σε ασφαλείς χώρους εντός του σταδίου.

Από τη στιγμή που καταγραφεί κεραυνός εντός της συγκεκριμένης ακτίνας, ενεργοποιείται αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών. Εάν στο διάστημα αυτό δεν σημειωθεί νέα κεραυνική δραστηριότητα, ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί. Ωστόσο, κάθε νέος κεραυνός επαναφέρει την αντίστροφη μέτρηση από την αρχή, παρατείνοντας επ’ αόριστον τη διακοπή μέχρι να μεσολαβήσουν 30 λεπτά χωρίς περιστατικό.

Παρότι η FIFA δεν καθορίζει η ίδια το συγκεκριμένο πρωτόκολλο ούτε μπορεί να το παρακάμψει, το πλαίσιο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις που διαρκούν ώρες. Παράλληλα, η ομοσπονδία δεν έχει θεσπίσει σαφές όριο πέραν του οποίου ένας αγώνας ακυρώνεται οριστικά, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται κατά περίπτωση, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον οργανωτική πίεση στο πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Σε σχετική ανακοίνωση, η FIFA υπογράμμισε ότι οι ομάδες διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων συνεργάζονται με μετεωρολογικές και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, ενώ εφαρμόζονται σχέδια ετοιμότητας για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Κατά τη διάρκεια του περσινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στις ΗΠΑ, αρκετοί αγώνες είχαν επηρεαστεί από αντίστοιχες συνθήκες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αναμέτρηση της Τσέλσι με τη Μπενφίκα που διήρκεσε συνολικά πάνω από τέσσερις ώρες λόγω διακοπών εξαιτίας έντονης καταιγίδας.