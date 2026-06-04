Μουντιάλ 2026: Η απίστευτη διαφήμιση της Nike που έριξε το ίντερνετ
Τι κοινό έχουν ο Λεμπρόν Τζέιμς, η Κιμ Καρντάσιαν, ο Τζέισον Σουντέικις, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και ο Τράβις Σκοτ με μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ του ποδοσφαίρου; Συμμετέχουν όλοι μαζί στο νέο, επικό βίντεο της Nike ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου!
Ο αμερικανικός κολοσσός αθλητικής ένδυσης και υπόδυσης δημιούργησε μία απίθανη διαφήμιση έξι λεπτών, η οποία τιτλοφορείται Rip The Script (Σκίσε το Σενάριο) και περιλαμβάνει ονόματα όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Φίρχιλ Φαν Ντάικ και ο Βινίσιους ανάμεσα σε πολλούς άλλους...
Στο βίντεο βλέπουμε επίσης θρύλους όπως ο Ροναλντίνιο, ο Ερίκ Καντονά, ο Ντιντιέ Ντρογκμπά και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, με το αποτέλεσμα να είναι απλά μοναδικό και να αποσπά εκατομμύρια προβολών μέσα σε λίγες ώρες.
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