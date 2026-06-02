Θέση για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στο Μαρακανά κατά της πρώην συντρόφου του πήρε ο Βινίσιους μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagra.

Ο Βινίσιους μπορεί να είχε μια υπέροχη βραδιά στο Μαρακανά με τη Βραζιλία, όμως δεν έλειψαν τα αρνητικά σχόλια. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε το σκορ για τη Σελεσάο κόντρα στον Παναμά (6-2), σε έναν φιλικό αγώνα της ομάδας του Αντσελότι εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο όσο καλά και αν έπαιξε ο Βινίσους στο ματς τα πάντα επισκευάστηκαν από συνθήματα που ακούστηκαν εναντίον της Βιρτζίνια Φονσέκα, της πρώην συντρόφου του, η οποία μάλιστα βρισκόταν στις κερκίδες παρακολουθώντας τον αγώνα!

Πιο συγκεκριμένα μετά το γρήγορο γκολ του, ακούστηκαν συνθήματα όπως «Ei, Virginia, vai tomar no c»*, που μεταφράζονται ως «Βιρτζίνια, άντε στο διάολο». Μερικοί οπαδοί κατέγραψαν την αντίδραση της Βιρτζίνια από τις κερκίδες, καθώς άκουγε τα συνθήματα ενώ παρακολουθούσε τον φιλικό αγώνα...

Veja o momento que Virgínia percebe que está sendo insultada no Maracanã. A influenciadora tinha acabado de comemorar o gol do Vini Jr pic.twitter.com/0nqITRnsvd June 1, 2026

Η Βιρτζίνια είχε σίγουρα μια δυσάρεστη ανάμνηση από το ματς, που αναγκάστηκε να ακούει αρνητικά σχόλια από τους οπαδούς της Βραζιλίας και έγινε χωρίς φυσικά να το θέλει αρνητικός πρωταγωνιστής. Ωστόσο δεν άφησε έτσι τα πράγματα ο Βινίσιους και λίγη ώρα μετά δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας να μην επαναληφθεί τέτοια συμπεριφορά και να μην ξανά προσβληθεί ποτέ η πρώην σύντροφος του!

«Η ατμόσφαιρα στο Μαρακανά ήταν μαγική σήμερα. Θέλω όμως να ζητήσω ευγενικά να μην προσβληθεί η Βιρτζίνια. Είχαμε μια υπέροχη σχέση και θα ήθελα ο κόσμος να τη στηρίξει, γιατί όλα μεταξύ μας είναι εντάξει. Ο σεβασμός και η αγάπη παραμένουν. Ας πάμε μαζί για το έκτο!»