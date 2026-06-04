Βραζιλία: «Συναγερμός» με Νεϊμάρ στη Σελεσάο
Προβληματισμός στο στρατόπεδο της Βραζιλίας για τον Νεϊμάρ! Ο σταρ της Σάντος δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή της Σελεσάο στο Κλίβελαντ για το τελευταίο φιλικό της ομάδας του Αντσελότι κόντρα στην Αίγυπτο (07/06), πριν την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ.
Οι Βραζιλιάνοι ανησυχούν αναφορικά με την ετοιμότητα του 34χρονου σταρ και τη διαθεσιμότητά του για τα ματς των ομίλων. Ο Νέι υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού και απ' ότι φαίνεται δεν έχει επανέλθει στην απαιτούμενη φυσική κατάσταση.
Η συμμετοχή του στην πρεμιέρα με το Μαρόκο (14/06) είναι αμφίβολη και υπενθυμίζουμε πως ο Αντσελότι έχει το δικαίωμα να τον «κόψει» από την αποστολή μέχρι και τη 12η Ιουνίου, με τον Ζοάο Πέδρο να είναι φυσικά ο πιθανότερος αντικαταστάτης, αν τελικά ο Νεϊμάρ «αποκλειστεί».
Neymar não viaja com a Seleção para o amistoso contra o Egito, no próximo sábado. Em recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda, o atacante permanece em Nova Jersey, onde segue em tratamento de fisioterapia e trabalho físico. ➡️https://t.co/bKEfNmC4zZ#SelecaoBrasileira… pic.twitter.com/ACgUxSKmER— ge (@geglobo) June 4, 2026
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