Νεϊμάρ: Ξέσπασε για την κριτική που δέχεται ο Βραζιλιάνος (vid)
Έξαλλος ο Νεϊμάρ! Ο σταρ της Σάντος συμμετείχε σε τουρνουά πόκερ κατά τη διάρκεια της άδειάς του από τον βραζιλιάνικο σύλλογο, γεγονός που προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών προς το πρόσωπό του.
Λίγο το -άλλο ένα- κάκιστο Μουντιάλ της Βραζιλίας, λίγο το πόκερ και ο γενικότερος... βίος του Νεϊμάρ δεν άργησαν να τον φέρουν και πάλι στο προσκήνιο για τους... λάθος λόγους. Ο άλλοτε παίκτης των Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν και Αλ Χιλάλ, μεταξύ άλλων, πήρε άδεια από την ομάδα του για να κάνει ατομικές προπονήσεις, ούτως ώστε να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση.
Η παρουσία του στο τουρνουά πόκερ δεν... άρεσε σε μερίδα φιλάθλων, οι οποίοι έσπευσαν να τον επικρίνουν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η συμμετοχή του δεν επηρέασε το πρόγραμμα των προπονήσεών του και έγινε κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, ενώ η ομάδα ήταν ενημερωμένη.
Ο Νέι πέρασε στην... αντεπίθεση, ανεβάζοντας video στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τόσο από την προπόνηση όσο και από τον εκνευρισμό του για τα «βέλη» που δέχθηκε.
Vídeo postado por Neymar:— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 23, 2026
“Quero perguntar para vocês: posso treinar ou vocês vão ficar me cornetando também? Vai cuidar da sua vida!”
🎥 Divulgação pic.twitter.com/ccbvVjgwDZ
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