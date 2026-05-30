Μία απίθανη απάντηση έδωσε ο Κάρλο Αντσελότι σε ερώτηση για τον Νεϊμάρ και την εθνική ομάδα της Βραζιλίας.

Αφού η παρουσία του ή όχι στην αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο εξελίχτηκε σε σίριαλ, ο Νεϊμάρ συμπεριλήφθηκε εντέλει στα πλάνα του Κάρλο Αντσελότι, ωστόσο τραυματίστηκε για μία ακόμη φορά και το πόσο θα μπορέσει να προσφέρει κρίνεται αμφίβολο.

Μάλιστα, ο Καρλέτο ρωτήθηκε σχετικά από Βραζιλιάνο δημοσιογράφο, που αναρωτήθηκε αν ο Ιταλός θα έπαιρνε μαζί του τον έμπειρο επιθετικό αν γνώριζε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και ως παλιά καραβάνα, ο 67χρονος προπονητής βρήκε τι ακριβώς να απαντήσει.

«Ξέρετε τι λέμε στην Ιταλία; Πως αν η γιαγιά μου είχε ρόδες, θα ήταν αυτοκίνητο» αποκρίθηκε ο εμβληματικός κόουτς και... έκαψε όσους βρίσκονταν στην αίθουσα, που πλημμύρισε από γέλια!