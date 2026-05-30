Κάρλο Αντσελότι: Η απίθανη ατάκα για τον Νεϊμάρ
Αφού η παρουσία του ή όχι στην αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο εξελίχτηκε σε σίριαλ, ο Νεϊμάρ συμπεριλήφθηκε εντέλει στα πλάνα του Κάρλο Αντσελότι, ωστόσο τραυματίστηκε για μία ακόμη φορά και το πόσο θα μπορέσει να προσφέρει κρίνεται αμφίβολο.
Μάλιστα, ο Καρλέτο ρωτήθηκε σχετικά από Βραζιλιάνο δημοσιογράφο, που αναρωτήθηκε αν ο Ιταλός θα έπαιρνε μαζί του τον έμπειρο επιθετικό αν γνώριζε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και ως παλιά καραβάνα, ο 67χρονος προπονητής βρήκε τι ακριβώς να απαντήσει.
«Ξέρετε τι λέμε στην Ιταλία; Πως αν η γιαγιά μου είχε ρόδες, θα ήταν αυτοκίνητο» αποκρίθηκε ο εμβληματικός κόουτς και... έκαψε όσους βρίσκονταν στην αίθουσα, που πλημμύρισε από γέλια!
Ancelotti after being asked if he would still have called up Neymar had he known about the injury: "You know what we say in Italy? If my grandmother had wheels, she would have been a car."
