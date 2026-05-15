Τίποτα δεν πάει καλά για τον Βινίσιους Ζούνιορ. Πέρα από την αγωνιστική κρίση και το τεταμένο κλίμα στη Ρεάλ, τον χώρισε και η σύντροφός του.

Όλα... στραβά και ανάποδα για τον Βινίσιους Ζούνιορ! Η πρώην -πλέον- σύντροφός του, Βιρτζίνια Φονσέκα, χώρισε τον Βραζιλιάνο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος πέρα από την αγωνιστική κρίση των Μαδριλένων, έχει να διαχειριστεί και την κρίση στα προσωπικά του.

Μετά τη δεύτερη διαδοχική σεζόν της Ρεάλ χωρίς τίτλο, την κρίση στα αποδυτήρια, τον τσακωμό με τον Μπαπέ και τον γενικότερο αναβρασμό που επικρατεί στο στρατόπεδο των Λος Μπλάνκος, ο Βινίσιους Ζούνιορ έχει να αντιμετωπίσει και τον χωρισμό του.

Η Βιρτζίνια Φονσέκα είναι πασίγνωστη Βραζιλιανό-Αμερικανίδα influencer και τρεις μήνες νωρίτερα είχε μαγνητίσει τα βλέμματα, ούσα η «Βασίλισσα του Καρναβαλιού» στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η παρουσία της ήταν εκθαμβωτική και μάλιστα περπάτησε στην πασαρέλα με ένα piercing σε ένα από τα δόντια της με τον αριθμό 7, θέλοντας να ευχαριστήσει τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης για τη στήριξή του.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram:

«Θα επιτρέπω πάντα στον εαυτό μου να ζει. Να βιώνει κάτι αληθινό, χωρίς φόβο, χωρίς υπολογισμούς και χωρίς να καταπιέζω αυτό που είμαι.

Όσο ήμασταν μαζί, αφοσιώθηκα πολύ, όπως αφοσιώνομαι σε καθετί που αποφασίζω να κάνω στη ζωή μου. Άλλωστε, πάντα δούλευα σκληρά, πάντα ήμουν πολύ προσηλωμένη στα όνειρα και στις ευθύνες μου. Όμως είμαι και γυναίκα, και επέτρεψα στον εαυτό μου να ζήσει αυτό το συναίσθημα χωρίς να υψώσει εμπόδια, εκτιμώντας τον σεβασμό που είχα πάντα μέσα σε κάθε σχέση.

Σε όλη μου τη ζωή, έμαθα να μη διαπραγματεύομαι ποτέ αυτό που, κατά τη γνώμη μου, είναι αδιαπραγμάτευτο. Έτσι, όταν κάτι παύει να βγάζει νόημα, προτιμώ να έχω την ωριμότητα να το κλείνω με αγάπη, παρά να παραμένω σε αυτό. Σήμερα, επιλέγουμε να σεβαστούμε ο ένας τον τρόπο του άλλου.

Εύχομαι ολόψυχα στον Βινίσιους ευτυχία και επιτυχία, και όλα αυτά με πολλή αγάπη. Ζητώ από όλους σεβασμό και να θεωρηθεί αυτό μια σελίδα που γύρισε στη ζωή όλων, όπως θα είναι και στη δική μου.

Ευχαριστώ».