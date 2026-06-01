Άσχημα τα νέα για τον Γουίλιαμ Σαλιμπά, που έπαθε υποτροπή σε προηγούμενο τραυματισμό του και θα μείνει εκτός δράσης για πολλές εβδομάδες.

Σε... αναμμένα κάρβουνα κάθονται στην εθνική Γαλλίας, καθώς ο Γουίλιαμ Σαλιμπά κινδυνεύει σοβαρά να χάσει όλο το Μουντιάλ!

Ο κεντρικός αμυντικός της Άρσεναλ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, επιδεινώνοντας ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε ήδη πριν από το μεγάλο ματς στη Βουδαπέστη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα πρόβλημα που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για πολλές εβδομάδες, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τάξεις των Τρικολόρ, καθώς η πρεμιέρα του Μουντιάλ απέχει μόλις λίγες ημέρες.

Όπως μεταδίδει ο Σαντί Αουνά, ο Σαλιμπά συνεχίζει να αισθάνεται έντονους πόνους στον αστράγαλο και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί από το ιατρικό επιτελείο.

Αν οι φόβοι επιβεβαιωθούν, η απουσία του θα αποτελέσει ένα τεράστιο πλήγμα για τον Ντιντιέ Ντεσάν. Οι «Μπλε» κάνουν το ντεμπούτο τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 16 Ιουνίου απέναντι στη Σενεγάλη και πλέον όλοι τους περιμένουν να δουν εάν ο 25χρονος στόπερ θα προλάβει να δώσει το «παρών» έστω στα επόμενα ματς του τουρνουά.