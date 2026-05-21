Τα ρεπορτάζ από τη Βραζιλία αναφέρουν πως ο Νεϊμάρ υπέστη νέο τραυματισμό, σχεδόν τρεις βδομάδες πριν τη σέντρα του Μουντιάλ.

Η χαρά των Βραζιλιάνων για την κλήση του Νεϊμάρ στην αποστολή της πατρίδας τους ενόψει του Μουντιάλ που αρχίζει σε λίγες ημέρες, μάλλον μετατρέπεται σε... αγωνία, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο άσος της Σάντος μετά από μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε, είδε το όνομά του μεταξύ των 26 ποδοσφαιριστών που θα έχει μαζί του ο Κάρλο Αντσελότι στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό και, ξέσπασε σε λυγμούς.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά αναφορικά με τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς βάσει των ρεπορτάζ που έρχονται από τη χώρα του καφέ, ο 34χρονος είναι και πάλι τραυματίας! Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, ο Νέι έχει οίδημα στη γάμπα, κάτι που επιβεβαιώθηκε μετά το πρόσφατο ματς της Σάντος με την Κοριτίμπα.

Βέβαια, όπως επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο γιατρός της ομάδας, δεν θα υπάρξει πρόβλημα αναφορικά με την παρουσία του στο ξεκίνημα της προετοιμασίας της Σελεσάο, αφού ο Νεϊμάρ θα μείνει εκτός προπονήσεων για διάστημα 5-10 ημερών.