Το φετινό Μουντιάλ δεν έχει αρχίσει ακόμη, ωστόσο οι αρμόδιοι της διοργάνωσης ήδη σχεδιάζουν το επόμενο με τη σκέψη να... αυξήσουν τις ομάδες!

Σε τρεις εβδομάδες το Μουντιάλ του 2026 θα κάνει σέντρα στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων να είναι αμείωτο αναφορικά με τη χώρα που θα φτάσει την κορυφή του κόσμου.

Προβλέψεις είναι δύσκολο να γίνουν, και ένας από τους λόγους αφορά και την αύξηση των ομάδων (άρα και των αγώνων), από 32 σε 48, κάτι που φυσικά θα δούμε για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού.

Ωστόσο, πριν καλά καλά αρχίσει το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη διοργάνωσή του αλλά και τους τρόπους για το πως μπορεί αυτό να «βελτιωθεί» έχουν ρίξει στο τραπέζι μια πρόταση που ήδη έχει γίνει viral, προκαλώντας τις αρνητικές αντιδράσεις των φιλάθλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Diario As, η πρόταση αφορά την περαιτέρω αύξηση των χωρών που δίνουν το «παρών» από 48 σε 64!

Η συμμετοχή (σσ στο φεινό Μουντιάλ) χωρών όπως το Κουρασάο, το Πράσινο Ακρωτήρι και η Ιορδανία φαίνεται να αρέσει στα «μεγάλα κεφάλια» της FIFA, που βλέπουν αυτή την κατάσταση ως ευκαιρία να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη... πρόσβαση στις λεγόμενες «αδύναμες» ομάδες. Ναι μεν τη δεδομένη στιγμή η δομή του Μουντιάλ 2030 σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο έχει σχεδιαστεί με 48 ομάδες, όμως πλέον δεν μπορεί τίποτα να αποκλειστεί..