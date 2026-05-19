Πριν από την ανακοίνωση της αποστολής της Βραζιλίας για το Μουντιάλ, ο Κάρλο Αντσελότι επικοινώνησε με τον Νεϊμάρ, λέγοντας του πως θα τον συμπεριλάβει στην 26αδα υπό προϋποθέσεις.

Ο Κάρλο Αντσελότι, έπειτα από λαϊκή απαίτηση, συμπεριέλαβε κανονικά τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τους οπαδούς της Σελεσάο στα κοινωνικά δίκτυα να... τρελαίνονται.

Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα της βραζιλιάνικης ιστοσελίδας «Globo», η συμπερίληψη του πρώην αστέρα της Μπαρτσελόνα στην τελική 26αδα για το τουρνουά της Βόρειας Αμερικής ήρθε υπό... προϋποθέσεις.

Αναλυτικότερα, την περασμένη Πέμπτη (14/05), ο Αντσελότι και ο αθλητικός διευθυντής της Βραζιλίας, Ροντρίγκο Καετάνο, επικοινώνησαν με τον επιθετικό της Σάντος μέσω βιντεοκλήσης για να του εξηγήσουν με σαφήνεια την κατάστασή του, ύστερα από πολλούς μήνες απουσίας από την εθνική ομάδα.

Τόσο ο Ιταλός προπονητής όσο και η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (CBF) έκριναν απαραίτητο να του διευκρινίσουν τους νέους όρους πριν λάβουν την τελική απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αντσελότι ενημέρωσε τον Νεϊμάρ ότι δεν θα φοράει πλέον το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ότι, αρχικά, δεν του είχε εξασφαλισμένη θέση στην αρχική ενδεκάδα, εξηγώντας του παράλληλα τους νέους κανόνες λειτουργίας και πειθαρχίας που έχουν εφαρμοστεί στην ομάδα από την άφιξη του και έπειτα.

Τέλος, ο 66χρόνος προπονητής και ο Καετάνο περιέγραψαν λεπτομερώς τους περιορισμούς και τις αλλαγές σε σύγκριση με τα προηγούμενα στάδια, ειδικά όσον αφορά το κλίμα μεταξύ των παικτών, ενώ συζήτησαν μέχρι και για τη μείωση της προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την περίοδο του τουρνουά.

Σύμφωνα με πηγές μέσα από την εθνική ομάδα, ο Νεϊμάρ έλαβε θετικά το μήνυμα και τους διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να συνεισφέρει σε ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο, το τέταρτο της καριέρας του.

Ήταν η πρώτη άμεση συνομιλία μεταξύ του Αντσελότι και του παίκτη από τον Σεπτέμβριο και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Globo», η ατμόσφαιρα ήταν εγκάρδια και χαλαρή. Η προθυμία του επιθετικού να αποδεχτεί αυτόν τον νέο ρόλο τελικά έπεισε τον προπονητή και η ένταξή του στην ομάδα ήταν πρακτικά δεδομένη.

Το πρωί της Δευτέρας (18/05), η φυσική κατάσταση του Νεϊμάρ παρακολουθούνταν στενά από την CBF, μετά και από το τραύμα που υπέστη στη γάμπα στον αγώνα της Σάντος με την Κοριτίμπα και αφού επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, ελήφθη η τελική απόφαση και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή αντί του Ζοάο Πέδρο.