Βραζιλία: Ο Ζοάο Πέδρο και οι άλλοι 10 που έμειναν εκτός Μουντιάλ
Εκτός από μεγάλη χαρά και ανακούφιση στον κόσμο, για την παρουσία του Νεϊμάρ στο επερχόμενο Μουντιάλ, η ανακοίνωση της αποστολής της Εθνικής Βραζιλίας προκάλεσε και αρκετή αναστάτωση.
Οι επιλογές του Κάρλο Αντσελότι δεν πέρασαν στα... ψιλά, παρότι όλοι οι φίλαθλοι περίμεναν το άκουσμα της συμμετοχής του αστέρα της Σάντος. Αρκεί κανείς να δει πως ο πρώτος σκόρερ της Τσέλσι φέτος, Ζοάο Πέδρο, έμεινε εκτός των 26 παικτών που θα πάρει μαζί του ο Ιταλός στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Οι χρήστες των social media αναφέρουν πως ο Καρλέτο μάλλον δεν... κοιτούσε προς Λονδίνο μεριά, αφού άφησε εκτός και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, επίσης ποδοσφαιριστή των «μπλε», τον Εστεβάο.
Πέραν αυτών, ο Ιταλός εκλέκτορας αποφάσισε να «κόψει» και τους Ριτσάρλισον, Σαβίνιο και Άντονι, ποδοσφαιριστές που δεν πέρασαν απαρατήρητοι (ίσως με εξαίρεση τον πρώτο) με τις εμφανίσεις τους φέτος σε Premier League και La Liga. Και μπορεί οι Έντερ Μιλιτάο και Ροντρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης να είναι νοκ-άουτ λόγω τραυματισμού, όμως η απουσία του εξαιρετικού και πρωταθλητή με την Πόρτο, Τιάγκο Σίλβα, γέννησε ερωτηματικά.
Η... εντεκάδα «κομμένων» που άφησε πίσω του ο Αντσελότι: Μπέντο, Φαμπίνιο, Τιάγκο Σίλβα, Μιλιτάο*, Αντρέι Σάντος, Ντόυγκλας Λουίζ, Σαβίνιο, Εστεβάο, Άντονι, Ριτσάρλισον, Ζοάο Πέδρο.
*τραυματίας
🚨✅️BREAKING: Some of the key players left out of Brazil squad for the World Cup, as Neymar got❌ 🇧🇷— United Insider (@Utdnsider) May 18, 2026
