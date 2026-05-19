Η αντίδραση του Ζοάο Πέδρο στον αποκλεισμό του από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Ζοάο Πέδρο εξέφρασε δημοσιώς τα συναισθήματα του για τον αποκλεισμό του από την αποστολη της Βραζιλίας, για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης (19/05) την 26μελής αποστολή της Βραζιλίας για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και μπορεί η συμπερίληψη του Νεϊμάρ στην αποστολή της Σελεσάο για το τουρνουά του καλοκαιριού να ενθουσίασε πολλούς οπαδούς, η απουσία του Ζοάο Πέδρο πυροδότησε επίσης έντονες αντιδράσεις.

Ο 24χρονος επιθετικός της Τσέλσι ήταν σαφώς απογοητευμένος από τον αποκλεισμό του, καθώς με 20 γκολ και 9 ασίστ σε 49 εμφανίσεις αυτή τη σεζόν, πίστευε ότι έδωσε τον καλύτερό του εαυτό για να πείσει τον προπονητή του και πως θα βρίσκεται στη διοργάνωση της Βόρειας Αμερικής.

Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, με τον νεαρό στραίκερ των «μπλε» να δημοσιεύει ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εξέφρασε τα συναισθήματα του για την απόφαση του Αντσελότι, τονίζοντας πως έκανε ότι μπορούσε για να συμπεριληφθεί στην αποστολή, δίνοντας σε κάθε αγώνα τον καλύτερο του εαυτό.

«Προσπάθησα το καλύτερο δυνατό ανά πάσα στιγμή. Δυστυχώς, δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιήσω το όνειρό μου και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά παραμένω ήρεμος και συγκεντρωμένος, όπως προσπαθώ πάντα. Οι χαρές και οι απογοητεύσεις είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Από τώρα και στο εξής, εύχομαι σε όλους εκεί καλή τύχη και θα είμαι απλώς ένας ακόμη οπαδός που θα τους επευφημεί για να φέρουν σπίτι τον έκτο τίτλο».

João Pedro statement after being left out of the World Cup.



“I tried to give my best at all times. Unfortunately, it wasn’t possible to fulfill this dream of representing my country in a World Cup, but I remain calm and focused, as I always try to be”.



Για την ιστορία, όλη η οικογένεια του Ζοάο Πέδρο είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει την ανακοίνωση της αποστολής του Κάρλο Αντσελότι για το Παγκόσμιο Κύπελλο, καταγράφοντας τις αντιδράσεις τους, ελπίζοντας να δουν τη στιγμή που το αγαπημένο τους πρόσωπο θα λάμβανε την πρώτη του κλήση για το Μουντιάλ. Αντ' αυτού, το βίντεο κατέληξε σε απογοήτευση και θλίψη, καθώς το όνομά του δεν ανακοινώθηκε ποτέ.