Νεϊμάρ: Ξέσπασε σε λυγμούς ο Βραζιλιάνος για τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ (vid)
Έγινε το... θέλημα του Νεϊμάρ και ο Βραζιλιάνος ξέσπασε σε λυγμούς! Ο Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε τον 34χρονο σταρ στην αποστολή της Σελεσάο για το επικείμενο Μουντιάλ και ο παίκτης της Σάντος ήταν εμφανώς συγκινημένος.
Ο Νεϊμάρ βρίσκεται και επίσημα στις επιλογές του Κάρλο Αντσελότι για το επερχόμενο Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, όπως ανακοινώθηκε επίσημα το βράδυ της Δευτέρας (18/5).
Ο πρώην σταρ των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν -μεταξύ άλλων- ετοιμάζεται για ένα πιθανότατο «last dance» σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ο ίδιος έδειξε συγκινησιακά φορτισμένος σε ένα video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Υπενθυμίζουμε πως θα συμμετάσχει στο τέταρτο Μουντιάλ της καριέρας του. Να σημειωθεί πως είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας, έχοντας πετύχει 79 γκολ σε 128 αναμετρήσεις. Ακόμη έχει μοιράσει 59 ασίστ φορώντας το εθνόσημο στο στήθος.
Δείτε το video:
🚨 AMAZING! 🤩— Polymarket FC (@PolymarketFC) May 19, 2026
Neymar’s reaction to being called up to the World Cup by Carlo Ancelotti. 🇧🇷 pic.twitter.com/gUPCg7MUpZ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.