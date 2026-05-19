Ο Νεϊμάρ ξέσπασε σε λυγμούς μόλις άκουσε το όνομά του στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ 2026.

Έγινε το... θέλημα του Νεϊμάρ και ο Βραζιλιάνος ξέσπασε σε λυγμούς! Ο Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε τον 34χρονο σταρ στην αποστολή της Σελεσάο για το επικείμενο Μουντιάλ και ο παίκτης της Σάντος ήταν εμφανώς συγκινημένος.

Ο Νεϊμάρ βρίσκεται και επίσημα στις επιλογές του Κάρλο Αντσελότι για το επερχόμενο Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, όπως ανακοινώθηκε επίσημα το βράδυ της Δευτέρας (18/5).

Ο πρώην σταρ των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν -μεταξύ άλλων- ετοιμάζεται για ένα πιθανότατο «last dance» σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ο ίδιος έδειξε συγκινησιακά φορτισμένος σε ένα video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Υπενθυμίζουμε πως θα συμμετάσχει στο τέταρτο Μουντιάλ της καριέρας του. Να σημειωθεί πως είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας, έχοντας πετύχει 79 γκολ σε 128 αναμετρήσεις. Ακόμη έχει μοιράσει 59 ασίστ φορώντας το εθνόσημο στο στήθος.

