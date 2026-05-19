Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην αποστολή της «Σελεσάο», για το επερχόμενο Μουντιάλ.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (19/05) ανακοινώθηκε και επίσημα η 26μελής αποστολή, η οποία θα εκπροσωπήσει τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Μέσα σε αυτή βρίσκεται κανονικά και ο Νεϊμαρ, ο οποίος, παρά τα όσα ακούγονται, ετοιμάζεται για την 4η σερί διοργάνωση του.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της αποστολής, ο ομοσπονδιακός προπονητής της «Σελεσάο», Κάρλο Αντσελότι εξήγησε τους λόγους για τους οποίους κάλεσε τον πρώην αστέρα της Μπαρτσελόνα στο Μουντιάλ και ήταν σαφής σχετικά με τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει.

«Είναι ένας σημαντικός παίκτης και θα είναι ένας σημαντικός παίκτης σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τους άλλους 25. Μπορεί να παίξει ή όχι, μπορεί να είναι βασικός ή να έρχεται από τον πάγκο».

Σχετικά με την επιρροή που μπορεί να έχει ο Νεϊμάρ στα αποδυτήρια, ο Ιταλός τεχνικός τόνισε πως: «Μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας καλής ατμόσφαιρας μέσα στην ομάδα και να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό όλων. Δεν θέλω αστέρια, θέλω παίκτες που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν την ομάδα να κερδίζει παιχνίδια. Τον βλέπω να παίζει με μεγαλύτερη συγκέντρωση. Θέλω να είμαι σαφής, καθαρός και ειλικρινής: θα παίξει, μόνο αν αξίζει να παίξει».

Ακόμη, αναφορικά με τον ρόλο του στην ομάδα, ο Αντσελότι ξεκαθάρισε πως: «Ο Νεϊμάρ έχει τον ίδιο ρόλο με τους άλλους παίκτες: να συνεισφέρει. Είναι σημαντικό να μην επικεντρώνουμε όλες τις προσδοκίες σε έναν παίκτη. Όλη η ποιότητα πρέπει να κατευθύνεται στο να βοηθήσει την ομάδα να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο».

🚨🗣️ Carlo Ancelotti on whether Neymar will start at the World Cup:



“I want to be clear: if he deserves to play, he will play. We have training sessions, and in training we will decide who plays."



Τέλος, στην ερώτηση γιατί δεν επιλέχθηκε ο Ζοάο Πέδρο, ο οποίος διανύει μια εξαιρετική χρονιά με τη Τσέλσι, ο 66χρόνος προπονητής απέφυγε να δώσει μία ξεκάθαρη απάντηση, λέγοντας απλά ότι: «Πιστέψτε με, είμαι λυπημένος για τον Ζοάο Πέδρο. Με τη σεζόν που κάνει, πιθανότατα του άξιζε να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, με όλο τον δυνατό σεβασμό και με τόσο μεγάλο ανταγωνισμό, επιλέξαμε άλλους παίκτες πριν από αυτόν... Αλλά πραγματικά λυπούμαστε για τον Ζοάο Πέδρο. Λυπάμαι».