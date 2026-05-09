Μουντιάλ 2026: Νωρίτερα θα κλείσουν τα σχολεία στο Μεξικό

Ενόψει του Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί από κοινού σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά, έχουν προγραμματιστεί αλλαγές ακόμη και στη σχολική χρονιά, καθώς το Μεξικό ανακοίνωσε ότι αυτή θα ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Τα σχολεία ήταν προγραμματισμένο να κλείσουν μέσα Ιουλίου, όμως αποφασίστηκε ότι τελευταία ημέρα μαθημάτων είναι η 5η Ιουνίου λόγω της συνδιοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του προβλεπόμενου καύσωνα. Δηλαδή τα σχολεία θα κλείσουν 6 μέρες πριν την πρεμιέρα του Μουντιάλ. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι η έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς θα γίνει στις 31 Αυγούστου, μετά από δύο εβδομάδες.

Να θυμίσουμε πως την αυλαία ανοίγει το Μεξικό που θα βρεί απέναντι τη Νότια Αφρική στο εναρκτήριο παιχνίδι.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

