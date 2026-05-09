Νωρίτερα θα κλείσουν τα σχολεία στο Μεξικό ενόψει.... Μουντιάλ 2026.

Ενόψει του Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί από κοινού σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά, έχουν προγραμματιστεί αλλαγές ακόμη και στη σχολική χρονιά, καθώς το Μεξικό ανακοίνωσε ότι αυτή θα ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

The Mexican government has agreed to end the school year around six weeks early due to their co-hosting of the World Cup and the “extraordinary heat wave” forecast.



Schools were scheduled to break up around July 15, but an official release on Thursday confirmed the Ministry of… May 8, 2026

Τα σχολεία ήταν προγραμματισμένο να κλείσουν μέσα Ιουλίου, όμως αποφασίστηκε ότι τελευταία ημέρα μαθημάτων είναι η 5η Ιουνίου λόγω της συνδιοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του προβλεπόμενου καύσωνα. Δηλαδή τα σχολεία θα κλείσουν 6 μέρες πριν την πρεμιέρα του Μουντιάλ. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι η έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς θα γίνει στις 31 Αυγούστου, μετά από δύο εβδομάδες.



Να θυμίσουμε πως την αυλαία ανοίγει το Μεξικό που θα βρεί απέναντι τη Νότια Αφρική στο εναρκτήριο παιχνίδι.