Μουντιάλ 2026: Η καινοτομία που ετοιμάζει η FIFA για τις εμφανίσεις
Το Μουντιάλ του 2026 ολοένα και πλησιάζει, αφού βρισκόμαστε σχεδόν 1 μήνα από την πρώτη σέντρα στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Το απόλυτο ποδοσφαιρικό ραντεβού αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον από τους φίλους του αθλήματος, με τους κορυφαίους παίκτες έτοιμους να κυνηγήσουν την κορυφή του κόσμου.
Στο πλαίσιο αυτό και θέλοντας να... θέλξει ακόμη περισσότερο, η FIFA σκέφτεται να εισάγει μια καινοτομία, που αφορά τις φανέλες των ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία θέλει να προσθέσει στις εμφανίσεις των παικτών που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, ένα ειδικό σήμα.
Με τον τρόπο αυτό θέλει να κάνει πιο ξεχωριστό το ντεμπούτο των συγκεκριμένων αθλητών, όπως για παράδειγμα του Λαμίν Γιαμάλ, που επιθυμεί να οδηγήσει την Ισπανία στο τρόπαιο.
🚨 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗟𝗘 𝗡𝗘𝗪 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 𝗙𝗘𝗔𝗧𝗨𝗥𝗘! 😍🏆— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 8, 2026
Players appearing at their FIRST EVER World Cup (like Lamine Yamal) will wear shirts with a SPECIAL badge! ✨
The initiative is designed to highlight football’s next generation of superstars. 🌟
(Source:… pic.twitter.com/dtujtFtkeU
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.