Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η FIFA θέλει να εφαρμόσει μια καινοτομία σε ορισμένες εμφανίσεις χωρών στο Μουντιάλ.

Το Μουντιάλ του 2026 ολοένα και πλησιάζει, αφού βρισκόμαστε σχεδόν 1 μήνα από την πρώτη σέντρα στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Το απόλυτο ποδοσφαιρικό ραντεβού αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον από τους φίλους του αθλήματος, με τους κορυφαίους παίκτες έτοιμους να κυνηγήσουν την κορυφή του κόσμου.

Στο πλαίσιο αυτό και θέλοντας να... θέλξει ακόμη περισσότερο, η FIFA σκέφτεται να εισάγει μια καινοτομία, που αφορά τις φανέλες των ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία θέλει να προσθέσει στις εμφανίσεις των παικτών που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, ένα ειδικό σήμα.

Με τον τρόπο αυτό θέλει να κάνει πιο ξεχωριστό το ντεμπούτο των συγκεκριμένων αθλητών, όπως για παράδειγμα του Λαμίν Γιαμάλ, που επιθυμεί να οδηγήσει την Ισπανία στο τρόπαιο.