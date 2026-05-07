Μουντιάλ: Πήραμε γεύση από το επίσημο τραγούδι με Shakira, Burna Boy
Ένας μήνας και κάτι απομένει για τη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με το πρώτο preview από το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης να κυκλοφορεί. Ο τίτλος αυτού, “Dai Dai”, με τη Shakira να είναι και πάλι η φωνή του θεσμού μετά το 2010 και το “Waka Waka” τη Νότια Αφρική.
Στο πλάι της Κολομβιανής σταρ, ο Νιγηριανός Burna Boy, με το υλικό που βγήκε στη δημοσιότητα να έχει διάρκεια ενός λεπτού και επτά δευτερολέπτων, με την κυκλοφορία του τραγουδιού να είναι προγραμματισμένη για τις 14 Μαΐου. Όλα αυτά λίγες ημέρες μετά την ιστορική εμφάνιση της Shakira στη Βραζιλία και την Κοπακαμπάνα, μπροστά σε δύο εκατομμύρια κόσμο!
From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️🐺 @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN— Shakira (@shakira) May 7, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.