Το τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου με όνομα “Dai Dai” κυκλοφόρησε το πρώτο του preview, με τη Shakira να μας βάζει στο κλίμα μαζί με τον Burna Boy.

Ένας μήνας και κάτι απομένει για τη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με το πρώτο preview από το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης να κυκλοφορεί. Ο τίτλος αυτού, “Dai Dai”, με τη Shakira να είναι και πάλι η φωνή του θεσμού μετά το 2010 και το “Waka Waka” τη Νότια Αφρική.

Στο πλάι της Κολομβιανής σταρ, ο Νιγηριανός Burna Boy, με το υλικό που βγήκε στη δημοσιότητα να έχει διάρκεια ενός λεπτού και επτά δευτερολέπτων, με την κυκλοφορία του τραγουδιού να είναι προγραμματισμένη για τις 14 Μαΐου. Όλα αυτά λίγες ημέρες μετά την ιστορική εμφάνιση της Shakira στη Βραζιλία και την Κοπακαμπάνα, μπροστά σε δύο εκατομμύρια κόσμο!