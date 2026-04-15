Νεϊμάρ: Ο Αντσελότι ρώτησε μέχρι και τον πρόεδρο της Βραζιλίας για το αν πρέπει να τον πάρει στο Μουντιάλ
Σε... εθνικό θέμα έχει αναδειχθεί και επίσημα πλέον η συμμετοχή ή μη του Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για το επερχόμενο Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Ο άσος της Σάντος που σκόραρε ξανά στην ισοπαλία με τη Ρεκολέτα (1-1, 15/4), κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να πείσει τον Κάρλο Αντσελότι να τον συμπεριλάβει στην τελική κλήση για το μεγάλο ραντεβού. Φαίνεται όμως πως το θέμα δεν είναι τόσο απλό.
Αυτό διότι τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral ένα vidcast με τον... πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλα, ο οποίος αποκάλυψε πως ο Ιταλός εκλέκτορας της Σελεσάο τον ρώτησε τη γνώμη του σχετικά με το θέμα. Ο Λούλα, που δημόσια έχει τοποθετηθεί με όχι και τα καλύτερα λόγια για τον Νεϊμάρ, απάντησε πως θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να προσφέρει, όχι να βρεθεί εκεί επειδή έχει το... όνομα.
Θυμίζουμε πάντως πως πρόσφατα ο Αντσελότι εξήγησε ότι ο «Νέι» βρίσκεται στον σωστό δρόμο έτσι ώστε να βρει μια θέση στις επιλογές του.
Carlo Ancelotti really asked Brazil’s PRESIDENT Lula on his opinion if Neymar should be called up or not 😭— Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) April 14, 2026
Lula responded by saying if he’s physically well that he plays great football but he must get called up for performances & not his name. pic.twitter.com/JbWpEiKuon
