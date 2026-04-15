Ο Κάρλο Αντσελότι απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλα, σχετικά με το αν πρέπει να πάρει ή όχι τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ.

Σε... εθνικό θέμα έχει αναδειχθεί και επίσημα πλέον η συμμετοχή ή μη του Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για το επερχόμενο Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο άσος της Σάντος που σκόραρε ξανά στην ισοπαλία με τη Ρεκολέτα (1-1, 15/4), κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να πείσει τον Κάρλο Αντσελότι να τον συμπεριλάβει στην τελική κλήση για το μεγάλο ραντεβού. Φαίνεται όμως πως το θέμα δεν είναι τόσο απλό.

Αυτό διότι τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral ένα vidcast με τον... πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλα, ο οποίος αποκάλυψε πως ο Ιταλός εκλέκτορας της Σελεσάο τον ρώτησε τη γνώμη του σχετικά με το θέμα. Ο Λούλα, που δημόσια έχει τοποθετηθεί με όχι και τα καλύτερα λόγια για τον Νεϊμάρ, απάντησε πως θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να προσφέρει, όχι να βρεθεί εκεί επειδή έχει το... όνομα.

Θυμίζουμε πάντως πως πρόσφατα ο Αντσελότι εξήγησε ότι ο «Νέι» βρίσκεται στον σωστό δρόμο έτσι ώστε να βρει μια θέση στις επιλογές του.