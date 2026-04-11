Ο Νεϊμάρ μίλησε για τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Κροατία στο Μουντιάλ του 2022, παρομοιάζοντάς τον με την... κηδεία του.

Το Μουντιάλ του 2026 βρίσκεται προ των πυλών και ο Νεϊμάρ κάνει τα αδύνατα δυνατά έτσι ώστε να βρεθεί στην αποστολή του Κάρλο Αντσελότι, για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο 34χρονος σταρ που αποτελεί τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας δεν έχει τις πιθανότητες με το μέρος του, ωστόσο θα προσπαθήσει μέσω των αγώνων της Σάντος να πείσει τον Ιταλό εκλέκτορα και να δώσει το «παρών» στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή.

Άλλωστε, το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένας τίτλος που λείπει από την συλλογή του, ενώ η τελευταία του παρουσία δεν ήταν όπως θα ήθελε, καθώς η Σελεσάο αποκλείστηκε στα πέναλτι, στα προημιτελικά από την Κροατία το 2022. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι ο «Νέι» έδωσε μια απίθανη ατάκα, παρομοιάζοντας τον αποκλεισμό με την... κηδεία του!

«Μετά τον αγώνα με την Κροατία, ένιωσα σαν να είχα πεθάνει. Πήγαμε στο ξενοδοχείο μετά τον αγώνα... Αδερφέ, ένιωσα σαν να τελείωσε ο κόσμος. Είδα τα μέλη της οικογένειάς μου να περνούν ένα προς ένα. Ήταν σαν το ''Waling Dead''.

Περνούσαν από δίπλα μου, εντελώς σοβαροί, κοιτάζοντάς με σαν: «Τι διάολο;» Ήταν τρελό.» .Σου ορκίζομαι ότι είδα την κηδεία μου, ορκίζομαι στον Θεό. Καθόμουν στο δωμάτιο και η οικογένεια άρχισε να φτάνει, όλοι με πρησμένα μάτια. Ήρθαν να με χαιρετήσουν και δεν είπαν λέξη.

Καθόμουν εκεί, έμεινα έτσι για περίπου πέντε λεπτά, χωρίς κανείς να λέει τίποτα, όλοι γύρω μου, απλώς με κοιτούσαν, και σκέφτηκα: «Νιώθω σαν να είμαι μέσα σε ένα φέρετρο».

Με κοίταξαν σαν: «Γαμώτο, τι ζωή είχε. Ήταν καλός άνθρωπος». Μετά από αυτό έφυγα, δεν τα πήγαινα καλά, πήγα να μιλήσω στον Μαρκίνιος και ούτε αυτός ήθελε να δει κανέναν. Ήταν ένα απαίσιο συναίσθημα».