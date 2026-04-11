Ο Κάρλο Αντσελότι άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο παρουσίας του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ, αναφέροντας πως βρίσκεται στον σωστό δρόμο.

Το μεγαλύτερο ζήτημα στην Εθνική Βραζιλίας, ενόψει του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ακούει στο όνομα Νεϊμάρ.

Ο σούπερ σταρ της Σάντος και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Σελεσάο κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να πείσει τον Κάρλο Αντσελότι να τον πάρει μαζί του στην αποστολή των πεντάκις παγκόσμιων πρωταθλητών, ενώ και ο φίλαθλος κόσμος μέσω social media προσπαθεί να... ψήσει τον Ιταλό.

Φαίνεται όπως πως ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι τόσο αρνητικός όσο παρουσιάζεται. Αυτό τουλάχιστον άφησε να εννοηθεί μέσω συνέντευξής του στη L' Equipe. Εκεί, ο Καρλέτο ανέφερε πως από τη στιγμή που επέστρεψε στη δράση, ο Νεϊμάρ βρίσκεται στον σωστό δρόμο, παίζει καλά και σκοράρει.

Τόνισε για ακόμη μια φορά πως το μόνο που θέλει είναι ο 34χρονος να βρίσκεται στην ιδανική φυσική κατάσταση, αφήνοντας πλέον ορθάνοιχτη την πόρτα για τον άλλοτε σταρ των Μπαρτσελόνα και Παρί.

«Είναι στον σωστό δρόμο. Πρέπει να συνεχίσει έτσι και να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση. Είναι ικανός να επιστρέψει στο 100% της φυσικής του κατάστασης. Το έχω πει αρκετές φορές και είναι πολύ σαφές: Θα καλέσω παίκτες που είναι σωματικά προετοιμασμένοι.

Μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, ο Νεϊμάρ επέστρεψε δυνατός και σκοράρει γκολ. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο και είναι φυσιολογικό να πιστεύει ο κόσμος ότι μπορεί να μας βοηθήσει να κερδίσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πού θα μπορούσα να τον χρησιμοποιήσω; Πιο κεντρικά, πιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή, όπως παίζει τώρα».