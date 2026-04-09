Σύμφωνα με το Athletic, το Σινσινάτι έχει μπει σε συζητήσεις με τον Νεϊμάρ, προσπαθώντας να τον δελεάσει να πάει στο MLS.

Αποτελώντας μέλος της Σάντος, ο Νεϊμάρ προσπαθεί να πείσει τον Κάρλο Αντσελότι να τον συμπεριλάβει στα πλάνα του για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ωστόσο φαίνεται πως το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ο Βραζιλιάνος στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να γίνει πραγματικότητα όπως και να 'χει!

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με το Athletic, οι εκπρόσωποι του άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκονται σε επαφές με τους ανθρώπους του Σινσινάτι. Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι συζητήσεις βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο, με τους ιθύνοντες της ομάδας του Οχάιο να επιχειρούν να δελεάσουν τον Νέι να μετακομίσει στις ΗΠΑ και να αγωνιστεί στο MLS.

Σημειώνεται πάντως πως η Σίνσι δεν έχει αυτή τη στιγμή χώρο για νέο Designated Player, καθώς οι Εβάντερ, Ντένκεϊ και Ρόμπινσον καταλαμβάνουν τις τρεις διαθέσιμες θέσεις, με τον 34χρονο επιθετικό να έχει συμβόλαιο με τη Σάντος μέχρι το τέλος του έτους και την πιθανότητα να προκύψει κάποια συμφωνία για το 2027 να φαντάζει υπαρκτή.