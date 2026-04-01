Μουδιασμένος και βουρκωμένος εμφανίστηκε για δηλώσεις ο Τζενάρο Γκατούζο μετά τη νέα αποτυχία της Ιταλίας να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Για τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Ιταλία θα είναι απούσα, καθώς ηττήθηκε στα πέναλτι από τη Βοσνία και έμεινε εκτός θεσμού, με την τελευταία της παρουσία σε Μουντιάλ να χρονολογείται στο 2014. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Τζενάρο Γκατούζο εμφανίστηκε βουρκωμένος και απογοητευμένος, ζητώντας συγγνώμη από τους οπαδούς και τονίζοντας πως το μέλλον του στον πάγκο δεν είναι αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή.

Αναλυτικά:

«Είναι πραγματικά κρίμα, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι ένα πλήγμα, είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Αν κάποιος με τρυπήσει σήμερα, δεν υπάρχει αίμα, δεν βγαίνει τίποτα. Πονάει, αλλά δεν νιώθω τίποτα. Αυτή η πρόκριση ήταν σημαντική για εμάς, για τις οικογένειές μας, για τους παίκτες, για το σύνολο και για όλους. Δεν θέλω να μιλήσω για τη διαιτησία ή για οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι άδικο, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο.

Ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια. Κάποιες φορές έχω πανηγυρίσει και κάποιες άλλες έχω δεχτεί "χτυπήματα" όπως σήμερα. Αλλά είναι δύσκολο να το χωνέψεις αυτό. Οι παίκτες μου με εξέπληξαν σήμερα με την καρδιά τους, με την αφοσίωση που έδειξαν στο γήπεδο. Ήμασταν στα χαρακώματα και ξέραμε πώς να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι. Δεν πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τρίτη φορά.

Ζητώ προσωπικά συγγνώμη γιατί δεν τα κατάφερα. Το μέλλον μου; Ειλικρινά, το να μιλήσω για το μέλλον μου δεν είναι σημαντικό. Σήμερα το σημαντικό ήταν να πάμε την Ιταλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα κρατήσουμε αυτή την εμφάνιση, αλλά πονάει και λυπόμαστε».