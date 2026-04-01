Κάζο για την Ιταλία, που έχασε 4-1 στα πέναλτι από τη Βοσνία μετά το 1-1 σε 120 λεπτά αγώνα και έμεινε εκτός Μουντιάλ για τρίτη συνεχόμενη φορά...

Τι είχες... Ιταλία, τι είχα πάντα! Για τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο οι Ατζούρι έμειναν εκτός θεσμού, καθώς μετά το 1-1 σε 120 λεπτά στη Ζένιτσα, ηττήθηκαν 4-1 στα πέναλτι από την απίθανη Βοσνία και θα δουν και το φετινό Μουντιάλ από τον καναπέ... Οι δε Βόσνιοι, επιστρέφουν στον θεσμό μετά το 2014 και θα αντιμετωπίσουν Καναδά, Κατάρ και Ελβετία στους ομίλους.

Καλός από τα πρώτα λεπτά ο ρυθμός, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν ένα γρήγορο γκολ και την Ιταλία να το βρίσκει στο 15', όταν μετά το λάθος του Βασίλ, ο Μπαρέλα έστρωσε στον Κεν και εκείνος άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό σουτ. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν τις γραμμές τους και ανάγκασαν τον Ντοναρούμα σε επεμβάσεις με προσπάθειες των Μπάσιτς (20') και Κάτιτς (24'), με τον Ντεμίροβιτς να έχει κεφαλιά άουτ στο 38'. Τρία λεπτά αργότερα εντέλει, οι Βόσνιοι εξασφάλισαν αριθμητικό πλεονέκτημα, με τον Μπαστόνι να αποβάλλεται για φάουλ στον Μέμιτς και την αναμέτρηση να αποκτά νέο ενδιαφέρον!

Παίζοντας με παίκτη παραπάνω, η Βοσνία πίεσε ασφυκτικά και στο 51' είδε τον Ντοναρούμα να σταματά τον Αλαϊμπέγκοβιτς. Στο 60', ο Κεν βγήκε τετ α τετ αλλά αστόχησε χάνοντας τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, ενώ στο 72' ο γκολκίπερ της Ιταλίας έβαλε νέο στοπ στον Αλαϊμπέγκοβιτς. Εσπόσιτο (74') και Ντιμάρκο (77') είχαν καλές ευκαιρίες για το 2-0 όμως στο 79' ήρθε το 1-1 για τη Βοσνία, με τον Τζέκο να πιάνει την κεφαλιά, τον τερματοφύλακα των Ατζούρι να αποκρούει και τον Ταμπάκοβιτς να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά! Ο Ντοναρούμα σταμάτησε τον Ντεμίροβιτς στο 87', με το ματς να οδηγείται εντέλει στην παράταση.

Η Ιταλία άγγιξε το γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους του έξτρα ημιώρου με κεφαλιά του Εσπόσιτο που απέκρουσε ο Βασίλ, ενώ στο 113' ο γκολκίπερ της Ιταλίας σταμάτησε τον Αλαϊμπέγκοβιτς. Το σουτ του Ταχίροβιτς έξι λεπτά αργότερα ήταν λίγο άστοχο, με την πρόκριση να κρίνεται στα πέναλτι. Εκεί, οι γηπεδούχοι ήταν αλάνθαστοι, με τους Εσπόσιτο (άουτ) και Κριστάντε (δοκάρι) να είναι οι μοιραίοι και το ιταλικό όνειρο για επιστροφή σε Παγκόσμιο Κύπελλο να σβήνει...

Επιστροφή σε Μουντιάλ για την Τσεχία

Η Τσεχία έπειτα από 20 χρόνια ξανά σε Μουντιάλ! Οι Τσέχοι μετά τους Ιρλανδούς «πάγωσαν» στη ρώσικη ρουλέτα και τη Δανία (3-1) και τσέκαραν το εισιτήριο για τα γήπεδα της Αμερικής. Οι Σκανδιναβοί έχασαν τα τρία από τα τέσσερα πέναλτι και μοιραία έμειναν εκτός της διοργάνωσης. Στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης, η Τσεχία μπήκε δυνατά και μόλις στο 3ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Σουλτς. Η Δανία ανέβασε την απόδοσή της στην επανάληψη και στο 72΄ έφερε το ματς στα ίσα με τον Άντερσεν. Στην παράταση ο Κρέιτσι κατάφερε να δώσει προβάδισμα στην Τσεχία στο 100ό λεπτό, ωστόσο στο 111' ο Χογκ έστειλε το ματς στη ρώσικη ρουλέτα. Χόρι, Σούτσεκ και Σάντιλεκ σκόραραν για τους Τσέχους, ενώ από τη Δανία μόνο ο Άντερσεν βρήκε δίχτυα (3-1).