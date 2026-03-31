Ένας κάτοικος πολυκατοικίας με θέα το γήπεδο στη Ζένιτσα έγινε viral, όταν φίλαθλοι προσπάθησαν να νοικιάσουν το μπαλκόνι του για τον κρίσιμο αγώνα με την Ιταλία.

Ο Ντίνο Μουγιάνοβιτς είναι ένας από τους ιδιοκτήτες διαμερίσματος της πολυκατοικίας που «βλέπει» κατευθείαν στο γήπεδο «Bilino Polje» στη Ζένιτσα. Τις τελευταίες ημέρες, όπως λέει, δέχτηκε απίθανες προτάσεις από φιλάθλους που ήθελαν να παρακολουθήσουν από το μπαλκόνι του τον «τελικό» ανάμεσα στην Βοσνία και την Ιταλία. «Τις απέρριψα όλες», τονίζει.

Στη διασταύρωση της οδού «Fra Ivana Franje Jukića», ανάμεσα στο στάδιο και τον ποταμό Μπόσνα, δεσπόζει μια μεγάλη πολυκατοικία είκοσι ορόφων. Χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ακριβώς απέναντι από το ιστορικό γήπεδο που φιλοξενεί τους αγώνες της εθνικής Βοσνίας, της Ζένιτσα αλλά και αγώνες ράγκμπι. Εκεί ζουν εκατοντάδες οικογένειες, με τα μπαλκόνια να έχουν άμεση θέα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μουγιάνοβιτς μένει από μικρός σε ένα από αυτά τα διαμερίσματα. Στο σαλόνι του υπάρχει ένας μεγάλος γκρι καναπές και τηλεόραση, όμως τους αγώνες προτιμά να τους παρακολουθεί μαζί με συγγενείς και φίλους μπροστά στο παράθυρο.

«Μετά τη νίκη στον ημιτελικό των πλέι οφ για το Μουντιάλ, όταν ο Τζέκο και η παρέα του νίκησαν την Ουαλία, ανέβασα στο Instagram μια χιουμοριστική ανάρτηση. Έγραψα ότι νοικιάζω το μπαλκόνι μου με 500 ευρώ για τον αγώνα με την Ιταλία. Στην τιμή έβαλα μπάρμπεκιου και ένα ποτό της επιλογής τους. Προφανώς αστειευόμουν, όμως φίλοι και οπαδοί άρχισαν να μου στέλνουν δεκάδες μηνύματα».

Η ομάδα του Γκατούζο θα διεκδικήσει την πρόκριση σε ένα γήπεδο που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο για κάθε αντίπαλο. «Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε μία νύχτα, από το βράδυ της Πέμπτης», λέει. «Εδώ μια βοσνιακή ομάδα έχει ήδη νικήσει ιταλικό σύλλογο: ήταν ο τελικός του Mitropa Cup το 1972, όταν η Τσέλικ επικράτησε της Φιορεντίνα με 1-0 μπροστά σε 34.000 θεατές. Τότε όμως ο διαιτητής υποστήριζε τους Ιταλούς, αυτή τη φορά δεν θα γίνει το ίδιο», τονίζει.

Οι προτάσεις για μια θέση στο μπαλκόνι του συνεχίζονται. «Στο Instagram έρχονται συνεχώς ειδοποιήσεις και το τηλέφωνο δεν σταματά να χτυπά. Μου έχουν προσφέρει τα πάντα: χρήματα, ένα Lada Niva, ακόμη και δύο τόνους ξύλα για θέρμανση».

Ωστόσο, η πιο παράξενη προσφορά ήταν άλλη. «Κάποιος μου πρότεινε έναν τόνο πατάτες για τον επόμενο χειμώνα», λέει γελώντας. «Δεν απάντησα σε καμία πρόταση. Η ανάρτηση ήταν μια πρόκληση, όχι πραγματική αγγελία».

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν σκέφτηκε ούτε στιγμή να παραχωρήσει το μπαλκόνι του. «Θα δω τον αγώνα με την Ιταλία όπως πάντα, μαζί με τους ανθρώπους που αγαπώ, τρώγοντας και πίνοντας. Το σπίτι και το μπαλκόνι είναι αποκλειστικά για την οικογένειά μου. Θα στηρίξουμε την εθνική Βοσνίας, τον Τζέκο, τον Ντεμίροβιτς, τον Αλαϊμπέγκοβιτς και όλους τους υπόλοιπους. Ελπίζουμε να πανηγυρίσουμε».

Όπως συμβαίνει κάθε φορά που αγωνίζεται η εθνική ομάδα, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας θα βγουν στα παράθυρα και στα μπαλκόνια για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Στην πολυκατοικία όπου ζει με την οικογένειά του υπάρχουν επίσης διαμερίσματα που νοικιάζονται μέσω ιστοσελίδων. «Υπάρχουν περισσότερα από ένα. Σε κανονικές περιόδους κοστίζουν περίπου 30 ευρώ τη βραδιά. Την Τρίτη όμως δεν θα μείνει ούτε ένα διαθέσιμο διαμέρισμα».