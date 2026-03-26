Η Ιταλία νίκησε 2-0 τη Βόρεια Ιρλανδία και είναι ένα βήμα μακριά από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως και το Κόσοβο, που επικράτησε 4-3 της Σλοβακίας εκτός έδρας.

Η μεγάλη επιστροφή της Ιταλίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από δώδεκα χρόνια απέχει ένα ματς και ένα ταξίδι στη Βοσνία, καθώς οι Ατζούρι επικράτησαν 2-0 της Βόρειας Ιρλανδίας εντός έδρας και έκλεισαν θέση σε έναν από τους τέσσερις τελικούς των playoffs της ευρωπαϊκής ζώνης.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο πήρε το προβάδισμα στο 56ο λεπτό, με τον Τονάλι να καρφώνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα με εξαιρετικό σουτ από το ύψος της περιοχής μετά από απομάκρυνση των φιλοξενούμενων. Τη νίκη των Ιταλών σφράγισε στο 80' ο Κεν, που κατέβασε εξαιρετική την μπάλα μέσα στην περιοχή και την έστειλε στα δίχτυα με συρτό σουτ, τελειώνοντας το ματς και στέλνοντας στην επόμενη φάση τους Ατζούρι.

Ουκρανία-Σουηδία 1-3

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιόκερες, η Σουηδία επικράτησε 3-1 της Ουκρανίας επί ισπανικού εδάφους και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό των playoffs, όπου θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Πολωνία. Ο φορ της Άρσεναλ σκόραρε στο ξεκίνημα κάθε ημιχρόνου, με το 1-0 να έρχεται στο έκτο μόλις λεπτό και το 2-0 στο 51', ενώ το χατ τρικ ολοκληρώθηκε με πέναλτι στο 72'. Το μόνο που κατάφεραν οι Ουκρανοί, ήταν να μειώσουν με τον Πονομαρένκο στις καθυστερήσεις.

Σλοβακία-Κόσοβο 3-4

Μετά από ένα ασύλληπτο ματς με συνεχείς ανατροπές, οι Κοσοβάροι σόκαραν τους Σλοβάκους μέσα στην Μπρατισλάβα με το απίθανο 4-3 και να κλείνουν ραντεβού με την Τουρκία στον τελικό, στον οποίον μάλιστα θα είναι γηπεδούχοι. Δύο φορές προηγήθηκαν οι Σλοβάκοι, με Βάλιεντ (6') και Χαρασλίν (45'), ισάριθμες απαντήσεις ήρθαν από Χόντζα (21') και Ασλάνι (47'), με Μουσλίγια (60') και Χαϊρίζι (72') να ολοκληρώνουν το τεράστιο διπλό του Κοσόβου - καθώς ο Στρέλεκ μείωσε στις καθυστερήσεις αλλά ήταν πια αργά.

Δανία-Βόρεια Μακεδονία 4-0

Ένα ημίχρονο άντεξε στην Κοπεγχάγη η Βόρεια Μακεδονία, με τη Δανία να επικρατεί εντέλει με το εντυπωσιακό 4-0 και να περνά στον τελικό των playoffs, όπου θα αντιμετωπίσει Τσεχία ή Ιρλανδία. Ο Ντάμσγκααρντ άνοιξε το σκορ στο 49', με τον Ίσακσεν να καθαρίζει το ματς με δύο γκολ σε ένα λεπτό (58', 59'), πριν ο Νόργκααρντ διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο 75'.