Βεράντες… γήπεδο: Οι Βόσνιοι δημιουργούν αυτοσχέδιες εξέδρες για το ματς με την Ιταλία
Η Βοσνία βρέθηκε σε δύσκολη θέση στο Κάρντιφ, όμως κατάφερε με λυτρωτή τον Εντίν Τζέκο να πάει το ματς με την Ουαλία στα πέναλτι και στη ρώσικη ρουλέτα να εξασφαλίσει την πρόκριση για τον τελικό των Play offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την Τρίτη (31/3, 22:00) θα υποδεχθεί την Ιταλία, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να διεξαχθεί σε ιδιαίτερα έντονη ατμόσφαιρα.
Ο λόγος είναι πως οι οπαδοί της Βοσνίας έχουν μετατρέψει βεράντες σπιτιών σε αυτοσχέδιες εξέδρες, παρακάμπτοντας ουσιαστικά την τιμωρία που επέβαλε η FIFA, η οποία είχε περιορίσει τη χωρητικότητα του σταδίου στη Ζένιτσα σε λιγότερους από 9.000 θεατές. Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, αρκετοί οπαδοί πληρώνουν προκειμένου να νοικιάσουν μπαλκόνια, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στην εθνική ομάδα. Άλλωστε, οι Βόσνιοι δεν έχουν ξεχάσει τους πανηγυρισμούς των Ιταλών μετά την πρόκριση επί της Ουαλίας...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.