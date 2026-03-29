Οι φίλαθλοι της Βοσνίας νοικιάζουν μπαλκόνια γύρω από το στάδιο της Ζένιτσα για το μπαράζ πρόκρισης στο Μουντιάλ εναντίον της Ιταλίας, παρακάμπτοντας τη μειωμένη χωρητικότητα.

Η Βοσνία βρέθηκε σε δύσκολη θέση στο Κάρντιφ, όμως κατάφερε με λυτρωτή τον Εντίν Τζέκο να πάει το ματς με την Ουαλία στα πέναλτι και στη ρώσικη ρουλέτα να εξασφαλίσει την πρόκριση για τον τελικό των Play offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την Τρίτη (31/3, 22:00) θα υποδεχθεί την Ιταλία, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να διεξαχθεί σε ιδιαίτερα έντονη ατμόσφαιρα.

Ο λόγος είναι πως οι οπαδοί της Βοσνίας έχουν μετατρέψει βεράντες σπιτιών σε αυτοσχέδιες εξέδρες, παρακάμπτοντας ουσιαστικά την τιμωρία που επέβαλε η FIFA, η οποία είχε περιορίσει τη χωρητικότητα του σταδίου στη Ζένιτσα σε λιγότερους από 9.000 θεατές. Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, αρκετοί οπαδοί πληρώνουν προκειμένου να νοικιάσουν μπαλκόνια, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στην εθνική ομάδα. Άλλωστε, οι Βόσνιοι δεν έχουν ξεχάσει τους πανηγυρισμούς των Ιταλών μετά την πρόκριση επί της Ουαλίας...