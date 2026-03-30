Σουρεάλ σκηνικό φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Marca», η οποία ισχυρίζεται πως Ιταλός στρατιώτης κατασκόπευε με βίντεο την προπόνηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.

Βοσνία Ερζεγοβίνη και Ιταλία μετρούν αντίστροφα για τη μεγάλη σύγκρουση το βράδυ της Τρίτης (31/3), από την οποία θα προκύψει ποια από τις δυο θα πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το διακύβευμα είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον νικητή και φαίνεται πως επιστρατεύονται όλα τα μέσα ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης. Ακόμα και η κατασκοπεία... Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται η «Marca», η οποία επικαλείται πηγές από τη Βοσνία που αναφέρουν πως Ιταλός στρατιώτης κατασκόπευε την προπόνηση της ομάδας του Έντιν Τζέκο!

«Αυτή η ιστορία παραπέμπει περισσότερο σε ταινία. Για αυτό την διασταυρώσαμε αρκετές φορές πριν την δημοσιοποιήσουμε» γράφει το ισπανικό Μέσο, το οποίο ισχυρίζεται πως ένας Ιταλός στρατιώτης τραβούσε βίντεο την προπόνηση της Βοσνίας στο Μπουτμίρ, χωρίς καμία άδεια από τους αρμόδιους.

Ο ένστολος φέρεται να φορούσε τη στρατιωτική του στολή, όταν η ασφάλεια της Ομοσπονδίας τον εντόπισε και τον απομάκρυνε από το προπονητικό κέντρο. Όπως προσθέτει η «Marca», ο εν λόγω στρατιώτης βρισκόταν στην Βοσνία ως μέλος της EUFOR (Δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η οποία συνήθως εκτελεί στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε, σε περιοχές με προβλήματα ασφάλειας.

Το επεισόδιο κατασκοπείας μάλιστα φέρεται να έχει προκαλέσει εκνευρισμό στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, η οποία έχει αποστείλει ήδη επιστολή διαμαρτυρίας προς την EUFOR για τις ενέργειες του συγκεκριμένου στρατιώτη.