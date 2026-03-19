Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έκλεισε φαινομενικά την πόρτα στο αίτημα του Ιράν μερί μετάθεσης των αγώνων του στο Παγκόσμιο Κύπελλο από τις ΗΠΑ στο Μεξικό.

Ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στη συμμαχία Ισραήλ-ΗΠΑ και το Ιράν έχει προκαλέσει μεταξύ άλλων και σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με την παρουσία των Ιρανών στα γήπεδα της Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι έχει ανοίξει συζητήσεις με τη FIFA για τη δυνατότητα μεταφοράς των αγώνων της ομάδας από τις ΗΠΑ στο Μεξικό, αλλά οι δημόσιες δηλώσεις του Ινφαντίνο δεν φαίνεται να της αφήνουν και πολλές επιλογές.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της FIFA τόνισε πως άπαντες στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία θέλουν το Μουντιάλ να διοργανωθεί χωρίς αλλαγές στο πρόγραμμα, εντός ενός κλίματος σεβασμού και fair play προς όλους τους συμμετέχοντες.

«Θέλουμε τα πάντα στο Μουντιάλ να διεξαχθούν όπως ακριβώς έχουν προγραμματιστεί και σχεδιαστεί. Θέλουμε να δούμε και τις 48 συμμετέχουσες ομάδες να δώσουν το “παρών” στη διοργάνωση σε ένα κλίμα fair play και με αμοιβαίο σεβασμό όλων προς όλους.



Η FIFA δεν μπορεί να εμπλακεί σε γεωπολιτικές διαμάχες, αλλά θέλουμε με όχημα το ποδόσφαιρο να χτίσουμε γέφυρες ομόνοιας και ειρήνης» τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του.