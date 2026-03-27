«Συναγερμό» σήμανε ο Σκαλόνι με Μέσι: «Ρωτήστε εκείνον για το αν θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Έντονη ανησυχία στις τάξεις της Αργεντινής καθώς ο Λιονέλ Σκαλόνι αναφέρθηκε στην παρουσία του Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ και άφησε τα πάντα... ανοικτά.

Ο Λιονέλ Μέσι είναι το κεντρικό πρόσωπο της Αργεντινής καθώς το Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ ίσως να είναι το τελευταίο στην καριέρα του, ωστόσο ακόμα δεν είναι δεδομένο ότι θα δώσει το παρόν.

Ο προπονητής της χώρας, Λιονέλ Σκαλόνι αναφέρθηκε στην παρουσία του 38χρονο σταρ και τόνισε ότι είναι δική του απόφαση αν θα βρεθεί στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Αυτό είναι ένα ερώτημα που αφορά περισσότερο τον ίδιο. Από την πλευρά μου, ξέρετε ήδη πού βρίσκομαι. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να βεβαιωθώ ότι θα είναι εκεί. Πιστεύω ότι, για χάρη του ποδοσφαίρου, πρέπει να είναι εκεί. Δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει. Εξαρτάται από αυτόν, από την ψυχική του κατάσταση, από τη φυσική του κατάσταση.

Είναι δύσκολο επειδή δεν είναι μόνο οι Αργεντινοί που θέλουν να τον δουν, όλοι θέλουν να τον δουν. Θέλω να είναι εκεί. Είναι δική του απόφαση. Έχει κερδίσει το δικαίωμα να πάρει αυτή την απόφαση με ηρεμία. Δεν βιαζόμαστε. Ξέρουμε ότι ό,τι αποφασίσει θα είναι καλύτερο για την ομάδα και για αυτόν. Ελπίζουμε ότι θα είναι εκεί.»