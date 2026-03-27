Μουντιάλ 2026: Οι 5 αλλαγές στους κανονισμούς που θα εφαρμόσει η FIFA
Η FIFA προχώρησε σε μια ανανέωση των κανονισμών της εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με κύριο στόχο το να μειώσει τις καθυστερήσεις στους αγώνες του τουρνουά.
Οι οδηγίες που εγκρίθηκαν έχουν να κάνουν με την πειθαρχία των παικτών και την ταχύτητα της επανέναρξης του παιχνιδιού, ενώ παράλληλα διευρύνονται και οι αρμοδιότητες του VAR για την αποφυγή λαθών που μπορεί να γίνουν καθοριστικά για την εκβαση ενός ματς.
Όπως έκανε γνωστό ο δημοσιογράφος Γκαστόν Εντούλ, πλέον οι διαιτητές θα είναι πιο αυστηροί με το χρονόμετρο, ενώ ο ρόλος του αρχηγού αναβαθμίζεται και θα είναι αυτός ο μοναδικός δίαυλος επικοινωνίας με τον διαιτητή.
FIFA anuncia el cambio de reglamento para la Copa del Mundo 2026:— Gastón Edul (@gastonedul) March 26, 2026
*Sustituciones rápidas: El jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su…
Αναλυτικά οι αλλαγές που θα δούμε το καλοκαίρι
- Ο παίκτης που αντικαθίσταται θα έχει 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Αν καθυστερήσει, η ομάδα του θα μείνει με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό και τότε θα επιτραπεί η είσοδος του αντικαταστάτη.
- Τα πλάγια άουτ και τα ελεύθερα από το τέρμα πρέπει να εκτελούνται εντός 5 δευτερολέπτων, αλλιώς η κατοχή θα περνάει στην αντίπαλη ομάδα.
- Ένας παίκτης που δέχεται ιατρική βοήθεια στο γήπεδο πρέπει να βγει εκτός και να περιμένει ένα λεπτό μέχρι να επιστρέψει, εκτός αν ο τραυματισμός του προήλθε από φάουλ που τιμωρήθηκε με κάρτα.
- Ο VAR θα ελέγχει πλέον και τις δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν στην αποβολή κάποιου παίκτη, καθώς και τα λανθασμένα δοσμένα κόρνερ.
- Μόνο ο αρχηγός επιτρέπεται να πλησιάζει τον διαιτητή και να ζητά εξηγήσεις για κάποια απόφασή του. Οποιοσδήποτε άλλος τον πλησιάζει θα τιμωρείται άμεσα με κίτρινη.
