Με 26 ποδοσφαιριστές θα απαρτίζονται τα ρόστερ των ομάδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, οι οποίες θα πρέπει να ανακοινώσουν τις αποστολές τους μέχρι τις 30 Μαΐου.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχει ξεκινήσει, με τη FIFA να γνωστοποιεί πως οι εθνικές ομάδες που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση μπορούν να ανακοινώσουν αποστολή μέχρι και 26 ποδοσφαιριστών.

Ήταν ήδη γνωστό πως η Παγκόσμιο Συνομοσπονδία ήθελε να επιτρέψει έναν αρκετό μεγάλο όγκο παικτών σε κάθε εθνική, με δεδομένο πως το επιβαρυμένο πρόγραμμα και το φορτωμένο καλεντάρι έχουν παίξει τον ρόλο τους στην κούραση και τους τραυματισμούς ποδοσφαιριστών.

Πρόκειται άλλωστε για την τακτική που ακολούθησε και στο Μουντιάλ του 2022, όταν είχε ανεβάσει για πρώτη φορά των αριθμό στα ρόστερ στους 26 ποδοσφαιριστές.

Παράλληλα η FIFA ενημέρωσε πως οι εθνικές ομάδες θα έχουν διορία έως τις 30 Μαΐου για να ανακοινώσουν τις αποστολές τους, δώδεκα μέρες δηλαδή πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης.