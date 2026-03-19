Ιράν: «Θα μποϊκοτάρουμε τις ΗΠΑ, όχι όμως το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Ταζ, δήλωσε ότι η χώρα του θα μποϊκοτάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι και το τουρνουά του καλοκαιριού.

Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να αγωνιστεί στα ματς του ομίλου του στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης, ωστόσο αυτό δεν το θέλει ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ούτε και οι Ιρανοί. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μεχντί Ταζ τόνισε: «Θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα μποϊκοτάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι έχει ανοίξει συζητήσεις με τη FIFA για τη δυνατότητα μεταφοράς των αγώνων της ομάδας από τις ΗΠΑ στο Μεξικό, αν και η παγκόσμια ομοσπονδία έχει ξεκαθαρίσει ότι το πρόγραμμα του τουρνουά παραμένει αμετάβλητο.

Η Πρόεδρος του Μεξικού, Κλάουντια Σέινμπαουμ, δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα της είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους αγώνες του πρώτου γύρου του Ιράν, αν απαιτηθεί, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. «Το Μεξικό διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με κάθε χώρα στον κόσμο, επομένως θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η FIFA» τόνσε.

Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στο Λος Άντζελες, και την Αίγυπτο στο Σιάτλ. Μάλιστα, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να βρει απέναντί του τις ΗΠΑ στη φάση των «32 στο Ντάλας. Οπως διαπιστώνει κανείς, ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να παίζουν ένα παιχνίδι στρατηγικής πίεσης, προσπαθώντας να δημιουργήσουν συνθήκες που θα αναγκάσουν την άλλη πλευρά να αποσυρθεί, με τη FIFA να βρίσκεται εγκλωβισμένη στη μέση.